tužna vijest /

Tragedija u Izraelu: Mladi košarkaš (27) poginuo u stravičnoj prometnoj nesreći!

Tragedija u Izraelu: Mladi košarkaš (27) poginuo u stravičnoj prometnoj nesreći!
Foto: Jacci DiCarlo/Alamy/Profimedia

Vijest o smrti mladog košarkaša izazvala je šok i tugu u cijeloj izraelskoj sportskoj zajednici.

21.5.2026.
Izraelsku sportsku javnost pogodila je velika tragedija nakon što je u 27. godini života preminuo košarkaš Raz Adam. Mladi sportaš izgubio je život u teškoj prometnoj nesreći koja se u srijedu dogodila u dolini Hula, na području Galileje.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila na autocesti dok je Adam upravljao svojim vozilom. U sudaru je sudjelovalo još jedno vozilo, čiji je 39-godišnji vozač zadobio lakše ozljede te je hitno prevezen u medicinski centar Ziv u Safedu, gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Predsjednik izraelske košarkaške lige Ari Steinberg izrazio je sućut obitelji i svima pogođenima tragedijom.

“Primili smo vijest o smrti Raza Adama i ostali šokirani i duboko potreseni. Ovo je tužan dan za izraelsku košarku. U ime lige želim izraziti iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i Hapoelu”, poručio je Steinberg.

KošarkašSmrtSudar
