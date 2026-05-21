Crvena zvezda dobila ogroman šamar na svojem terenu od najžešćih rivala

KK Partizan nanio je bolan poraz Crvenoj zvezdi na njezinom terenu u drugoj utakmici polufinala ABA lige i plasirao se u finale. Crno-bijeli su slavili s uvjerljivih 89-78 nakon što su u prvoj utakmici tijesno pobijedili 100-94.

Partizan je već nakon prve četvrtine imao značajnu prednost od 28:16, a na poluvrijeme je otišao s visokim vodstvom 49:33. Pobjednički sastav predvodio je Bruno Fernando s 19 poena i šest skokova, a odličnu podršku imao je u Dylanu Osetkowskom sa 17 i Sterlingu Brownu sa 16 poena. Karlik Jones dodao je devet poena i osam asistencija. U redovima Zvezde, najefikasniji su bili Jordan Nwora i Joel Bolomboy s po 12 poena, što nije bilo dovoljno za ozbiljniji otpor.

S dvije pobjede Partizan je osigurao priliku za obranu naslova prvaka ABA lige osvojenog prethodne sezone, a usput su zadali jak udarac svom najvećem rivalu. U drugom polufinalu Dubai je pobijedio Budućnost sa 104-90. Druga utakmica je na rasporedu u Podgorici 25.05. u 19 sati.