Crvena zvezda dobila ogroman šamar na svojem terenu od najžešćih rivala
Partizan je već nakon prve četvrtine imao značajnu prednost
KK Partizan nanio je bolan poraz Crvenoj zvezdi na njezinom terenu u drugoj utakmici polufinala ABA lige i plasirao se u finale. Crno-bijeli su slavili s uvjerljivih 89-78 nakon što su u prvoj utakmici tijesno pobijedili 100-94.
Partizan je već nakon prve četvrtine imao značajnu prednost od 28:16, a na poluvrijeme je otišao s visokim vodstvom 49:33. Pobjednički sastav predvodio je Bruno Fernando s 19 poena i šest skokova, a odličnu podršku imao je u Dylanu Osetkowskom sa 17 i Sterlingu Brownu sa 16 poena. Karlik Jones dodao je devet poena i osam asistencija. U redovima Zvezde, najefikasniji su bili Jordan Nwora i Joel Bolomboy s po 12 poena, što nije bilo dovoljno za ozbiljniji otpor.
S dvije pobjede Partizan je osigurao priliku za obranu naslova prvaka ABA lige osvojenog prethodne sezone, a usput su zadali jak udarac svom najvećem rivalu. U drugom polufinalu Dubai je pobijedio Budućnost sa 104-90. Druga utakmica je na rasporedu u Podgorici 25.05. u 19 sati.