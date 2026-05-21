FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA FINALE /

Crvena zvezda dobila ogroman šamar na svojem terenu od najžešćih rivala

Crvena zvezda dobila ogroman šamar na svojem terenu od najžešćih rivala
×
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSE

Partizan je već nakon prve četvrtine imao značajnu prednost

21.5.2026.
22:40
Sportski.net
Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSE
VOYO logo
VOYO logo

KK Partizan nanio je bolan poraz Crvenoj zvezdi na njezinom terenu u drugoj utakmici polufinala ABA lige i plasirao se u finale. Crno-bijeli su slavili s uvjerljivih 89-78 nakon što su u prvoj utakmici tijesno pobijedili 100-94.

Partizan je već nakon prve četvrtine imao značajnu prednost od 28:16, a na poluvrijeme je otišao s visokim vodstvom 49:33. Pobjednički sastav predvodio je Bruno Fernando s 19 poena i šest skokova, a odličnu podršku imao je u Dylanu Osetkowskom sa 17 i Sterlingu Brownu sa 16 poena. Karlik Jones dodao je devet poena i osam asistencija. U redovima Zvezde, najefikasniji su bili Jordan Nwora i Joel Bolomboy s po 12 poena, što nije bilo dovoljno za ozbiljniji otpor.

S dvije pobjede Partizan je osigurao priliku za obranu naslova prvaka ABA lige osvojenog prethodne sezone, a usput su zadali jak udarac svom najvećem rivalu. U drugom polufinalu Dubai je pobijedio Budućnost sa 104-90. Druga utakmica je na rasporedu u Podgorici 25.05. u 19 sati.

Aba LigaKk PartizanKk Crvena Zvezda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike