Kaos u susjedstvu: Neredi na tribinama u Srbiji i tenzije u Mostaru obilježili finala kupova

Dok je u Hrvatskoj Dinamo Zagreb osvojio Kup pobjedom 2:0 protiv Rijeke, istovremeno su se igrala finala nacionalnih kupova i u susjednim državama, a oba su obilježili napetost i incidenti.

U Bosni i Hercegovini Zrinjski Mostar stigao je do trofeja nakon remija s Veležom Mostar, no završnicu susreta obilježile su velike tenzije. Atmosfera je bila naelektrizirana i prije dodjele pehara, a nakon posljednjeg zvižduka došlo je do sukoba na terenu između sudionika oba kluba.

Kako javlja Sportsport.ba, sudac Irfan Peljto označio je kraj nakon osam minuta sudačke nadoknade i uputio igrače prema svlačionicama, no umjesto sportskog pozdrava situacija je eskalirala u naguravanje i fizičke sukobe. Što se točno dogodilo pogledajte OVDJE.

U isto vrijeme u Srbiji, kako javlja Kurir, je prije finala Kupa između Crvene zvezde i Vojvodine došlo do ozbiljnih incidenata na tribinama. Na sjevernoj tribini stadiona Lagator izbila je tučnjava između navijača i policije.

Policija je intervenirala formiranjem kordona i upotrebom suzavca, a dio navijača u kaosu je preskočio ogradu i sišao na teren kako bi se sklonio od nereda na tribinama.

🇷🇸🏆 Fight between Delije and police before the start of the final match of the Serbian Cup between Crvena Zvezda and Vojvodina. 👊 pic.twitter.com/AnjgAzH5MB — Ultras Clips (@ultras_clips) May 13, 2026