reagirala policija

Kaos u susjedstvu: Neredi na tribinama u Srbiji i tenzije u Mostaru obilježili finala kupova

Kaos u susjedstvu: Neredi na tribinama u Srbiji i tenzije u Mostaru obilježili finala kupova
Foto: Oliver BUNIC/AFP/Profimedia

Policija je intervenirala formiranjem kordona i upotrebom suzavca, a dio navijača u kaosu je preskočio ogradu

13.5.2026.
22:57
Sportski.net
Dok je u Hrvatskoj Dinamo Zagreb osvojio Kup pobjedom 2:0 protiv Rijeke, istovremeno su se igrala finala nacionalnih kupova i u susjednim državama, a oba su obilježili napetost i incidenti.

U Bosni i Hercegovini Zrinjski Mostar stigao je do trofeja nakon remija s Veležom Mostar, no završnicu susreta obilježile su velike tenzije. Atmosfera je bila naelektrizirana i prije dodjele pehara, a nakon posljednjeg zvižduka došlo je do sukoba na terenu između sudionika oba kluba.

Kako javlja Sportsport.ba, sudac Irfan Peljto označio je kraj nakon osam minuta sudačke nadoknade i uputio igrače prema svlačionicama, no umjesto sportskog pozdrava situacija je eskalirala u naguravanje i fizičke sukobe. Što se točno dogodilo pogledajte OVDJE.

U isto vrijeme u Srbiji, kako javlja Kurir, je prije finala Kupa između Crvene zvezde i Vojvodine došlo do ozbiljnih incidenata na tribinama. Na sjevernoj tribini stadiona Lagator izbila je tučnjava između navijača i policije.

Policija je intervenirala formiranjem kordona i upotrebom suzavca, a dio navijača u kaosu je preskočio ogradu i sišao na teren kako bi se sklonio od nereda na tribinama.

 

 

DinamoCrvena ZvezdaZrinjski MostarKupPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
