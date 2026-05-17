Spektakl na jubilarnom Eurosongu: Ovo su neki od najboljih trenutaka, evo kako je izgledalo

Večeras je Beč središte europske glazbene scene - održano je veliko finale 70. Eurosonga, jednog od najgledanijih televizijskih spektakala u Europi. Na impresivnoj pozornici nastupilo je 25 zemalja koje su publici priredile večer punu emocija, energije, raskošnih kostima i upečatljivih scenskih efekata. Hrvatsku je predstavljala grupa Lelek s pjesmom ''Andromeda'', čiji je nastup privukao veliku pozornost gledatelja i eurovizijskih fanova.

Od moćnih balada do energičnih plesnih hitova, publika je tijekom večeri mogla uživati u raznolikim izvedbama i atraktivnoj produkciji koja je još jednom potvrdila zašto je Eurosong jedan od najvećih glazbenih događaja godine. Tko je sve nastupio, kako su izgledali najupečatljiviji trenuci večeri i kakvu je atmosferu donijelo jubilarno izdanje natjecanja – pogledajte u našoj galeriji.