Penava se opasno uvrijedio zbog Plenkovića i Jandrokovića: Pazite tko je došao na misu za Bleiburg

Svetom misom kod crkve Muke Isusove u Maclju u subotu je obilježena 81. obljetnica Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda, a misno slavlje predvodio je vojni ordinarij Jure Bogdan, uz sudjelovanje državnog vrha, braniteljskih i stradalničkih udruga te brojnih vjernika i hodočasnika.

Obilježavanju su nazočili predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković s izaslanstvom te izaslanstvo Vlade Republike Hrvatske predvođeno potpredsjednikom Vlade i ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom.

Vojni ordinarij u propovijedi je upozorio da nakon Drugoga svjetskog rata za mnoge nije nastupilo vrijeme mira i slobode, nego novo razdoblje stradanja. Govoreći o događajima iz svibnja 1945. istaknuo je kako su tisuće ljudi krenule prema austrijskoj Koruškoj u nadi da će pronaći zaštitu i pravdu, ali su izručene partizanima. Istaknuo je i da su poratni zločini desetljećima bili prešućivani i prikrivani.

„Danas smo ovdje zajedno tek na jednoj stanici gdje se nalaze tajna grobišta i gubilišta, prikrivena, zabranjena, prešućena i posebnim UDBA-inim protokolom čuvana kao državna tajna”, rekao je Bogdan.

Poručio je kako istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo. "Odrješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu. U ime žrtava koje više nemaju glasa, u ime njihovih obitelji koje još nose bol u tišini, molim vas progovorite”, poručio je Bogdan.

Penava nezadovoljan

Predsjednik Domovinskog pokreta i Saborskog Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava izrazio je u subotu nezadovoljno zbog načina na koji je tretiran tijekom komemoracije na Bleiburškom polju dan ranije.

Podsjetio je kako je kao službeni izaslanik predsjednika Sabora i Vlade poslan hrvatski veleposlanik u Austriji što Penava smatra podcjenjivanjem.

"Što je u glavama predsjednika Vlade i predsjednika Sabora kada, uz njihovu spoznaju o mojoj nazočnosti kao potpredsjednika Sabora i predsjednika komisije, odluče ovako ignorirati?", kazao je Penava na pitanje reportera RTL-a Danas, Ivana Milana. Dodao je da ga je taj potez naveo da preispita partnerske odnose unutar vladajuće koalicije.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sve je komentirao kazavši da ne postoji razlog za nezadovoljstvo s Penavine strane.

„Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika Sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Bleiburg, međutim nismo o tome razgovarali niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Da je iskazao takvu želju ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik”, rekao je Jandroković. Dodao je da se radi o temi koja nije trebala postati predmet javnog prijepora te da se sve moglo riješiti razgovorom.