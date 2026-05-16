Megan Fox slavi okrugli rođendan: Pogledajte kako se mijenjao prvi pravi seks simbol 21. stoljeća

Glumica Megan Fox danas slavi 40. rođendan, a na početku karijere proslavila se kao seks simbol 2000-tih u blockbusteru "Transformeri".

Odrasla je u strogom kućanstvu u Tennesseeju, a kao tinejdžerica preselila se u Los Angeles kako bi ostvarila glumačku karijeru. Prve uloge ostvarila je početkom 2000-tih u serijama i filmovima za mlade, a veliki proboj doživjela je 2007. godine kada je glumila u "Transformerima".

Nakon što je film postao hit, Megan je postala jedno od najpoznatijih holivudskih lica, a zbog svog izgleda i popularnosti, časopis FHM proglasio ju je najseksi ženom na svijetu 2008. godine.