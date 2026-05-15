Gvardiolov suigrač ljubi voditeljicu čiji izgled i karizmu hvali cijeli svijet

Voditeljica megapopularnog showa "Love Island" Maya Jama i zvijezda Manchester Cityja Ruben Dias novi su omiljeni par svjetske scene. Njihova veza, započeta daleko od očiju javnosti, brzo je procvjetala i postala glavna tema medija. Od romantičnih putovanja do planiranja zajedničkog života, ovo je priča o romansi koja je osvojila srca milijuna obožavatelja diljem svijeta.

Od tajnih susreta do javne potvrde

Iskra između 30-godišnje voditeljice i 27-godišnjeg portugalskog braniča navodno je planula na dodjeli MTV Europe Music Awards u Manchesteru u studenom 2024. godine. Ubrzo nakon toga, glasine je potaknula zajednička proslava Nove godine na Ibizi, no par je vješto izbjegavao potvrdu. Mjesecima su obožavatelji i mediji sklapali slagalicu na temelju suptilnih tragova: viđena je na tribinama Etihada, a potom su oboje nosili identične Cartierove narukvice "LOVE" vrijedne više od pet tisuća eura. Pravi dokaz stigao je u travnju 2025. kada su snimljeni kako izmjenjuju poljupce na jednom sportskom događaju u Londonu. Službena potvrda stigla je mjesec dana kasnije, kada je Maya na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija s odmora u Italiji, uključujući i prvu zajedničku fotografiju na jahti, čime je konačno stala na kraj nagađanjima.

Tko je Maya Jama, britanska medijska senzacija?

Iako je mnogi danas znaju kao djevojku slavnog nogometaša, Maya Jama je puno više od toga. Rođena u Bristolu, svoju je karijeru gradila strpljivo i svestrano. Proslavila se kao televizijska i radijska voditeljica, radeći za divove poput MTV-ja i BBC Radija 1. Ipak, uloga voditeljice kultnog reality showa "Love Island", koju je preuzela 2023., katapultirala ju je u sam vrh britanske zabavne industrije. Publika je obožava zbog njezine zarazne energije, samopouzdanja, britkog humora i besprijekornog modnog izričaja. Njezina potpuna povijest veza također je često bila pod lupom javnosti. Osim voditeljske karijere, Maya je i uspješna poduzetnica s vlastitom linijom proizvoda za njegu kože, MIJ Masks. Upravo ta kombinacija karizme, autentičnosti i poslovne oštroumnosti učinila ju je jednom od najomiljenijih medijskih ličnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Veza koja prkosi udaljenosti i medijskom pritisku

Otkako su javno obznanili vezu, par se više ne skriva. Maya je postala redovita gošća na utakmicama Manchester Cityja, a viđena je i kako bodri Rubena na utakmici portugalske reprezentacije, nakon čega je podijelila intimnu fotografiju njihova slavlja uz vatru. Da je veza ozbiljna, potvrdila je i činjenica da je Ruben upoznao Mayu sa svojom majkom. S druge strane, par se suočava s izazovima koje donose njihovi zahtjevni rasporedi. Zbog snimanja emisije "Love Island All Stars" u Južnoj Africi, Maya je najavila kako će redovito letjeti natrag u Veliku Britaniju kako bi provela vrijeme s Rubenom.

Čini se da su spremni uložiti dodatan trud, a mediji navode da već traže zajednički dom, luksuznu vilu u Cheshireu. Njihova interakcija na društvenim mrežama također privlači veliku pažnju. Ruben često ostavlja zaljubljene komentare ispod Mayinih fotografija, dok je ona duhovito odgovorila internetskom trolu koji je kritizirao njezin ljubavni život, pokazavši zašto je publika toliko voli.