Od kultnog showa do globalne slave: Tko su voditeljice koje su obilježile 'Love Island'?

Kroz godine, tri su žene obilježile britansku verziju koja je pokrenula svjetsku franšizu.

Caroline Flack: Srce i duša originalnog showa

Caroline Flack bila je prva i za mnoge najomiljenija voditeljica 'Love Islanda'. Vodila je show od njegovog ponovnog pokretanja 2015. pa sve do 2019. godine, a njezin zarazni entuzijazam i toplina postali su sinonim za ljetne večeri provedene uz program. Svojim je pristupom značajno pridonijela vrtoglavom rastu popularnosti formata.

Nakon što se povukla s voditeljske pozicije krajem 2019. godine zbog osobnih problema, svijet je u veljači 2020. šokirala vijest o njezinoj tragičnoj smrti. Njezin odlazak ostavio je neizbrisivu prazninu, a produkcija i obožavatelji i danas joj odaju počast, pamteći je kao ključnu figuru koja je definirala emisiju.

Laura Whitmore: Prijateljica koja je preuzela palicu

Nakon odlaska Caroline Flack, voditeljsku ulogu preuzela je njezina bliska prijateljica, irska voditeljica Laura Whitmore. Supruga naratora showa Iaina Stirlinga vodila je britanski 'Love Island' od 2020. do 2022. godine, uspješno navigirajući kroz tri sezone, uključujući i prvu zimsku sezonu snimanu u Južnoj Africi. Iako je njezin zadatak bio iznimno težak s obzirom na okolnosti, Whitmore je profesionalno odradila posao prije nego što je najavila odlazak, navodeći nove poslovne projekte i izazove putovanja kao glavne razloge.

Maya Jama: Zvijezda koja je osvojila svijet

Početkom 2023. godine na čelo showa stigla je Maya Jama, koja je svojom karizmom, opuštenošću i besprijekornim modnim stilom u rekordnom roku osvojila i publiku i kritiku. Prije nego što je postala globalno prepoznatljivo lice, Jama je izgradila uspješnu karijeru kao radijska i televizijska voditeljica na BBC-ju.

U jednom je intervjuu priznala da je osjećala strah prije preuzimanja tako etabliranog showa, svjesna pritiska i očekivanja javnosti. Ipak, njezin je dolazak donio novu energiju formatu, a danas vodi ne samo regularne sezone, već i uspješni spin-off 'Love Island: All Stars', koji okuplja najupečatljivije natjecatelje iz prethodnih sezona.

Kroz uspone, padove i tragedije, voditeljice 'Love Islanda' dokazale su da su mnogo više od najavljivačica igara i eliminacija. One su postale povjerenice natjecatelja, modne ikone i zvijezde koje su svojim osobnostima zauvijek oblikovale jedan od najpopularnijih televizijskih formata na svijetu.

