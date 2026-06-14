Katamaran čuvaju specijalci, naše kamere snimile vlasnika potonule jedrilice

Troje čeških turista smrtno je stradalo u jednoj od najtežih pomorskih nesreća u Hrvatskoj. Do sudara katamarana i jedrilice došlo je u akvatoriju između Šolte i Brača, po sunčanom vremenu i uz dobru vidljivost. Za jednim putnikom se već satima traga, a istraga treba utvrditi kako je do nesreće došlo.

Jutros u splitskom akvatoriju između otoka Šolte i Brača sudar katamarana i jedrilice na kojoj je bilo osmero ljudi - svi češke nacionalnosti - tri su osobe smrtno stradale, jedna je nestala.

"Sudar se dogodio ovdje iza nas na našem području u splitskom akvatoriju postoje rizici od sudara svake godien je sve veći broj brodica...", rekao je skiper Duje Kolovrat.

Potraga za nestalim nastavila se i tijekom dana. Naše ekipe snimile su nekoliko brodova lučke kapetanije, na moru su i druge službe, a olupinu koja je potonula pretražiti će dron ratne mornrice.

Česi u dobi od 40 do 60-ak godina plovili su pod francuskom zastavom na čarter brodu, koji je imao sve dozvole i papire.

"Ovo je velika tragedija, ja u svojih 35 godina ovo nešto ovako nisam doživio i stvarno ne mogu vjerovat da se dogodi takva situacija", rekao je kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.

Idealno vrijeme za plovidbu

Vrijeme je jutros bilo idealno za plovidbu, sunčano i s dobrom vidljivošću. Prema stranici Trafic marine, katamaran je na svoju drugu vožnju u danu na relaciji Split - Hvar krenuo oko 11 sati i 14 minuta - 20-ak minuta kasnije dolazi do sudara s jedrilicom, koja je isplovila iz marine Trogir. Katamaran sa 118 putnika i 7 članova posade otegljen je u Milnu na Braču.

Tamo stoji privezan u luci i ima vidljiva oštećenja na pramcu. Na Brač je policijskim gliserom prebačen tim kriminalističke policije. Brod osigurava i specijalna.

"Po meni jedriličari u čarteru moraju više paziti na sigurnost prometa jer posebno u splitskim vratima promet je jak i opasan, a sezona još nije počela, što će tek biti kasnije", rekao je Igor iz Češke koji inače živi na Braču.

Kamere RTL-a Danas snimile su i vlasnika jedrilice, no nije htio govoriti. Četvero čeških državljana koju su preživjeli nesreću, tri žene i muškarac - hitno su prevezeni u splitski KBC.

"Ono koliko imamo informaciju radi se o ozlijeđenima - kad govorimo o pomorskim nesrećama - zeleni kriterij dakle lakše ozlijeđene osobe", rekla je Željka Radaković, voditeljica ispostave Hitne medicinske službe Split.

Za istražitelje će biti ključna njihova svjedočanstva, kao i preživjelih s jedrilice. "Jedan i drugi su obavezni posmatrat da su na vrijeme uočili to se ne bi dogodilo, jedrilica je vozila na motor. Tu brodovi manji od 20 metara moraju se micat većima koji su na plovnom putu" rekao je Damir Visić, glavni sudski vještak za pomorski promet. Mozaik jedne od najtežih pomorskih nesreća još se slaže.