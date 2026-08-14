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BJEŽALI OD STIHIJE /

U požaru kod Omiša preminula mlađa osoba: Doznajemo detalje tragične smrti

Oko 13 sati stigla je i informacija kako je u požarištu pronađena jedna mrtva osoba. Radi se o mlađoj osobi, a njezin spol i identitet još uvijek nisu potvrđeni

14.8.2026.
17:16
RTL Danas
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Stravičan požar koji je tijekom večeri buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se u noći prema Omišu i zahvatio područja iznad samog grada te došao nadomak središta grada. Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, dio stanovnika i turista je evakuiran. 

Ozlijeđeno je više od 40 ljudi, od kojih 10 teže, a tijekom pregleda požarišta pronađeno je jedno tijelo. 

Situaciju na terenu u Stanićima, u okolici Omiša, prati RTL-ov reporter Rade Županović. Ondje se šteta od požara još uvijek zbraja, a očekuje se da će to trajati danima.

Osim izgorenih osobnih automobila, koji se mogu vidjeti na svakom koraku, oštećene su i obiteljske kuće i apartmani. 

Smrtno stradala mlađa osoba

Oko 13 sati stigla je i informacija kako je u požarištu pronađena jedna mrtva osoba. Radi se o mlađoj osobi, a njezin spol i identitet još uvijek nisu potvrđeni.   

Prema izjavama nekih očevidaca, ta je osoba navodno bila u Maloj Luci u vozilu s tri osobe. Zatekli su se usred požara na Jadranskoj magistrali, a onda su odlučili izaći iz vozila. Nažalost, za jednu osobu nije bilo spasa jer su u jednom trenutku ostali u vatrenom okruženju. Druge dvije ženske osobe iz vozila uspjele su se izvući. Prema informacijama lokalnog stanovništva, te su žene nažalost teško ozlijeđene. 

Požar još uvijek aktivan

Sjeverna fronta požarišta još uvijek je aktivna i lagano se prebacuje preko vrhova Omiške Dinare. Intenzivno su do prije sat vremena ondje požar gasile i zračne snage, a na terenu je još uvijek između 200 i 250 vatrogasaca koji će tijekom noći imati pune ruke posla. 

Bura još uvijek ne slabi, a prema prognozama tijekom noći će i jačati. 

 

PožarOmišSmrtno StradalaVatra
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