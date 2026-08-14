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Ovo je žena koja je nestala tijekom požara u Omišu: Policija objavila detalje

Ovo je žena koja je nestala tijekom požara u Omišu: Policija objavila detalje
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Foto: Nestali.hr

Dragana Antešević (34) ima crnu kosu, smeđe oči i srednje je tjelesne građe

14.8.2026.
16:45
Tesa Katalinić
Nestali.hr
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Tijekom katastrofalnog požara kod Omiša, u mjestu Stanići nestala je Dragana Antešević. Policija je objavila njezine osobne podatke i fotografiju.

Radi se o 34-godišnjakinji iz Bosne i Hercegovine. Dragana ima crnu kosu, smeđe oči i srednje je tjelesne građe. 

Ovo je žena koja je nestala tijekom požara u Omišu: Policija objavila detalje
Foto: Nestali.hr

Prema neslužbenim informacijama, Dragana je bježala od vatrene stihije automobilom u kojem su bile tri osobe, od kojih je jedna teže ozlijeđena. Potraga je usmjerena na područje oko mjesta na kojem se nalazilo vozilo prije nego što se žena udaljila, piše Slobodna Dalmacija

OmišNestalaPožar
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