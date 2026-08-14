Zahtjevna noć pred Pelješcem, vatrogasci pokazali plan akcije: 'Idemo u planinu'

JOŠ NIJE GOTOVO /

Suho je i vruće, još k tome i puše - pa su idealni uvjeti za brzo širenje vatre. Na Pelješac su u gašenje upućena četiri kanadera.

Pomažu tako vatrogascima na terenu kojima posao dodatno otežava vjetar, koji često mijenja smjer i tako nepredvidivo širi vatru. Kuće više nisu ugrožene, a požar je opustošio crkvu svetog Petra u Potomju te prisilio na evakuaciju iz samostana i župnika Župe Velike Gospe u Kuni. Na terenu su 240 vatrogasaca sa 60 vozila.

Na Pelješac su stigli i potpredsjednici Vlade i ministri Davor Božinović i Branko Bačić. Situaciju ondje prati i RTL-ova reporterka koja je otkrila što su dogovorili na sjednici Kriznog stožera.

"Kazali su da je požar djelomično stavljen pod kontrolu, no kažu da još ništa nije gotovo. Svi vatrogasci ostaju na terenu i bit će tamo cijelu noć. Ovdje su i policija, hitne službe, HGSS i vatrogasci", poručila je reporterka. Razgovarala je s vatrogascima koji su noćas došli u pomoć iz Koprivničko-križevačke županije.

"Čim se došla zapovijed, za dva sata mi smo bili spremni uputiti se bilo gdje. Prva zapovijed je bila da idemo u Omiš, no onda na pola puta dogodilo se puno stvari. Kasnije su nas uputili na Pelješac", ispričao je jedan vatrogasac. Više pogledajte u videu