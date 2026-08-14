U dva sata stradao je skoro cijeli dio omiškog područja: Ovako se širila vatrena linija

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GOLEMA KATASTROFA /

Nezapamćeno opasni požar noćas je poharao Omiš i okolicu te ugrozio živote mnogih ljudi, spalio kuće i automobile, a nažalost i odnio jednu žrtvu. Prizori nadiruće vatre, ali i spaljenog što je ostavila iza sebe zastrašujući su.

A kako je došlo do požara ovakvih razmjera?

Vatra je krenula od Lokve Rogoznice, zbog jakog vjetra brzo se širila preko Ruskamena, uz stara sela poput Dubrave, pa je preko magistrale došla do Stanića.

Gorjelo je pokraj Nemira, Brzeta, a požar je zahvatio i Borak, te stigao do samog središta Omiša. U samo dva sata stradao je gotovo cijeli dio omiškog područja, uz more, ali i brda poviše jadranske magistrale, glavne ceste koja vodi tim područjem.

Izgorjelo je i područje kod tvrđave Fortica. Kako je to izgledalo pogledajte u videu