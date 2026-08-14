Više od tisuću ljudi bježalo pred požarom, Anka: 'Probudili su me i rekli da uzmem što mogu'

Stotine stanovnika i turista tijekom noći morale su napustiti svoje domove i smještaje zbog velikog požara koji je zahvatio područje oko Omiša.

Zbog nepredvidivog širenja vatre dio ljudi evakuiran je i brodovima, dok je za velik broj evakuiranih otvoren prihvatni centar u sportskoj dvorani Ribnjak u Omišu.

Prema riječima omiškog gradonačelnika, do oko dva sata ujutro u grad je stiglo približno tisuću evakuiranih osoba.

Prema informacijama Civilne zaštite, ukupno je iz okolnih mjesta evakuirano oko 1300 ljudi. Većina ih je smještena u sportskom centru Ribnjak u Omišu, dok je dio evakuiranih upućen u sportski centar Gripe u Splitu.

Manji broj ljudi zbrinut je i u Dugom Ratu te Makarskoj.

Među evakuiranima bilo je mnogo turista, ali i stanovnika okolnih naselja koji su tijekom noći morali napustiti svoje domove.

Neki su sa sobom uspjeli ponijeti tek najosnovnije stvari. Jedan od evakuiranih rekao je da je uzeo novac i dokumente, dok su drugi u panici pokušavali spasiti ono što su mogli.

'Probudili su me iz sna i rekli da uzmem što mogu'

Među evakuiranima je i Anka Zečević iz Nemire, koja je tijekom noći morala napustiti svoj dom zajedno sa svojom 97-godišnjom majkom.

Ispričala je kako su je probudili usred noći i rekli joj da što prije uzme ono što može i napusti kuću.

"Probudili su me iz sna i tako sam na brzinu, kažu, brzo uzmi šta možeš i ide", ispričala je.

Njezina je nećakinja stariju ženu stavila u automobil i odvezla prema plaži. Ondje su im susjedi pomogli da je spuste niz stepenice, nakon čega su prvo ukrcane u gumeni čamac, a zatim u veći brod.

Kada su stigle na omišku rivu, preuzela ih je hitna pomoć i odvezla u prihvatni centar.

Unatoč svemu što su prošle, Anka kaže da je najvažnije da su žive i da je njezin sin dobio informaciju da je kuća sačuvana.

"Hvala Bogu, živa. Ajmo reći zdrava i ona je. I mi smo sad ovdje, bilo je dobro, lijepo su nas primili. Bilo je svega. Samo, eto, fali dom", rekla je.

Kaže da nikada prije nije doživjela nešto slično.

"Ne, nisam. Ni u filmu nisam tako strašno nešto vidjela. Strašno je bilo", kazala je.

Dramatični prizori

S dramatičnim prizorima tijekom noći suočili su se i stanovnici samog Omiša.

Duje Bilić, koji živi u centru grada, požar je gledao sa svoje terase.

"Užas. Kad ti grad gori, a ne možeš pomoći. Kolaps u prometu, ljudi bježe, nemaju gdje prespavati. Evo, sad su ovdje u dvorani", opisao je prizore kojima je svjedočio.

Domaći stanovnici odmah su se uključili u pomoć evakuiranima. Donosili su im hranu, piće i krevete kako bi se ljudi mogli odmoriti nakon neprospavane noći.

"Ja se nadam da nema žrtava, koliko čujem. Dosta kuća je izgorjelo, tako da će biti velika šteta, ali što se može spasiti, mora se spasiti", rekao je Bilić.

Iako je njegova kuća sačuvana jer se nalazi dalje od požara, kaže da neki njegovi prijatelji nisu bili te sreće.

"Moji prijatelji, koliko imam saznanja, izgubili su kuću u Lokvi. Užas. Ljudi ne znaju što reći", rekao je.

Volonteri cijelu noć pomagali evakuiranima

Među onima koji su cijelu noć pomagali evakuiranima bila je i volonterka Crvenog križa Julijana Božan, koja je i sama morala pobjeći pred požarom.

Unatoč vlastitoj situaciji, ostala je u prihvatnom centru i pomagala ljudima koji su pristizali u strahu i suzama.

"Prvenstveno pomažemo na svaki mogući način. Ljudi dođu u strahu, uplašeni i preplašeni, sa suzama. Izgubili su doslovno kuće, stanove, apartmane koje su bukirali za svoje ljetovanje", ispričala je.

Osim osnovne pomoći, evakuiranima se pružala i psihološka podrška. U centru je bio i don Josip, koji je razgovarao s ljudima i pomagao im da se nose s proživljenim stresom.

Osigurani su obroci, od večere do ručka, kao i higijenske potrepštine poput uložaka, četkica za zube i drugih osnovnih stvari. U trenutku javljanja upravo se pripremao novi obrok.

Volonterka je zahvalila svim pojedincima i institucijama koji su pomogli u organizaciji prihvata evakuiranih.

Dio ljudi već krenuo prema Splitu

U prihvatnom centru trenutačno ima dovoljno svega potrebnog, a dio evakuiranih već je počeo odlaziti.

U Omiš je stigao i prijevoz kojim se ljudi odvoze prema Splitu, posebice oni koji ondje imaju osiguran smještaj.

Ostali još čekaju informacije i mogućnost povratka prema svojim domovima.

Mnogi evakuirani nadaju se da će tijekom dana, kada se situacija na požarištu smiri i kada bude moguće sigurno obići pogođena područja, saznati u kakvom su stanju njihove kuće i hoće li se moći vratiti kući.

Sve najnovije informacije pratite OVDJE