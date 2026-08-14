FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MASOVNA AKCIJA SPAŠAVANJA /

Potresne slike! Ljudi pred vatrom u Omišu skakali u more: Spašene 194 osobe, među njima i djeca

Potresne slike! Ljudi pred vatrom u Omišu skakali u more: Spašene 194 osobe, među njima i djeca
×
Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Najveći broj ljudi pronađen je na području od Nemire do Ruskamena

14.8.2026.
11:25
RTL Danas
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U dramatičnoj noći na omiškom i makarskom području, dok se požar širio prema obali, velik broj ljudi spas je potražio u moru i na plovilima. U koordiniranoj akciji spašavanja iz mora, s obale i plovila spašene su najmanje 194 osobe, među njima i djeca.

Akciju je tijekom noći koordinirala Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, u suradnji s Lučkom kapetanijom Split i njezinim ispostavama.

Potresne slike! Ljudi pred vatrom u Omišu skakali u more: Spašene 194 osobe, među njima i djeca
Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Sve je počelo u četvrtak u 23.40 sati nakon dojava da se velik broj ljudi, bježeći pred vatrom, sklanja u more i penje na dostupna plovila.

Spašavali ih iz mora i s plovila

U akciju su uključene spasilačke brodice iz Makarske, Milne i Hvara, dvije policijske brodice, brodica "Modrulj" Obalne straže, kao i plovila Carinske uprave i HGSS-a. U pomoć su se uključili i građani te jedna domaća tvrtka s putničkim brodom.

Najintenzivnije spašavanje trajalo je od 00.15 do 2.45 sati, a najveći broj ljudi pronađen je na području od Nemire do Ruskamena.

Potresne slike! Ljudi pred vatrom u Omišu skakali u more: Spašene 194 osobe, među njima i djeca
Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

"Službenici triju ispostava spasili su ukupno 194 osobe, u najvećem broju evakuacijama sa obale i iz mora te sa plovila, na koja su se penjali u pokušaju sklanjanja od požarne opasnosti", priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Potresne slike! Ljudi pred vatrom u Omišu skakali u more: Spašene 194 osobe, među njima i djeca
Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Konačan broj spašenih još nije poznat jer su u akciji sudjelovale i druge službe, građani i pravne osobe.

Butković zahvalio spasiteljima

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković objavio je i snimku spašavanja te zahvalio svima koji su tijekom noći sudjelovali u akciji.

"Povodom katastrofalnog požara koji je pogodio omiško područje želim javno zahvaliti djelatnicima Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, Lučkoj kapetaniji Split i pripadajućim ispostavama Makarska, Hvar, Milna koje su koordiniranim djelovanjem spašavali ljude iz opožarenog područja", poručio je.

Nakon smirivanja situacije službenici Lučke kapetanije nastavili su preventivno nadzirati područje uz obalu zahvaćeno požarom.

OmišPožarEvakuacija StanovnikaVatraMinistarstvo Mora Prometa I InfrastruktureOleg Butković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike