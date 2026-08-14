Potresne slike! Ljudi pred vatrom u Omišu skakali u more: Spašene 194 osobe, među njima i djeca

U dramatičnoj noći na omiškom i makarskom području, dok se požar širio prema obali, velik broj ljudi spas je potražio u moru i na plovilima. U koordiniranoj akciji spašavanja iz mora, s obale i plovila spašene su najmanje 194 osobe, među njima i djeca.

Akciju je tijekom noći koordinirala Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, u suradnji s Lučkom kapetanijom Split i njezinim ispostavama.

Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Sve je počelo u četvrtak u 23.40 sati nakon dojava da se velik broj ljudi, bježeći pred vatrom, sklanja u more i penje na dostupna plovila.

Spašavali ih iz mora i s plovila

U akciju su uključene spasilačke brodice iz Makarske, Milne i Hvara, dvije policijske brodice, brodica "Modrulj" Obalne straže, kao i plovila Carinske uprave i HGSS-a. U pomoć su se uključili i građani te jedna domaća tvrtka s putničkim brodom.

Najintenzivnije spašavanje trajalo je od 00.15 do 2.45 sati, a najveći broj ljudi pronađen je na području od Nemire do Ruskamena.

Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

"Službenici triju ispostava spasili su ukupno 194 osobe, u najvećem broju evakuacijama sa obale i iz mora te sa plovila, na koja su se penjali u pokušaju sklanjanja od požarne opasnosti", priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Konačan broj spašenih još nije poznat jer su u akciji sudjelovale i druge službe, građani i pravne osobe.

Butković zahvalio spasiteljima

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković objavio je i snimku spašavanja te zahvalio svima koji su tijekom noći sudjelovali u akciji.

"Povodom katastrofalnog požara koji je pogodio omiško područje želim javno zahvaliti djelatnicima Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, Lučkoj kapetaniji Split i pripadajućim ispostavama Makarska, Hvar, Milna koje su koordiniranim djelovanjem spašavali ljude iz opožarenog područja", poručio je.

Nakon smirivanja situacije službenici Lučke kapetanije nastavili su preventivno nadzirati područje uz obalu zahvaćeno požarom.