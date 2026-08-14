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Pratite izvanredne vijesti RTL-a u 10.30 sati
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Foto: Net.hr
POŽARI U DALMACIJI /

Pratite izvanredne vijesti RTL-a u 10.30 sati

Zbog stravičnog požara u Omišu, ali i na Pelješcu gdje je buknulo jutros, RTL Danas donosi izvanredne vijesti u 10.30 sati. 

Zbog ozljeda zadobivenih u sinoćnjem požaru u KBC-u Split medicinska pomoć pružena je ukupno 36 osoba. Nakon provedene medicinske obrade 14 pacijenata je hospitalizirano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu, rekli su iz bolnice.

Sedam pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi.

''Jutros je situacija nešto mirnija, više nema otvorenog plamena, ali ima puno izdimljavanja i dogašivanja koja se provode na cjelokupnom požarištu od Mimica do Omiša'', rekao je Tucaković.

Pratite izvanredne vijesti RTL televizije u 10.30 sati.

 

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14.8.2026.
9:15
RTL Danas
PožarOmišIzvanredne Vijesti
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