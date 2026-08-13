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TRAŽE OPOTIV VLADE /

Oporba na 'turneji' po ilegalnim odlagalištima, ministrica opalila: 'Dolazite se naslikavati'

Zbog afere u Gospiću, lijeva oporba rastrčala se diljem Hrvatske. U čak osam gradova upozorili su na problem mogućeg ekocida jer tvrde zatrpavanja ilegalnog otpada ima još. O tom su problemu u Benkovcu govorili i članovi MOST-a.

U petak na sjednicu Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću stižu ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministrica zdravstva Irena Hrstić te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

 

 

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13.8.2026.
21:17
Dajana Šošić
GospićZbrinjavanje OtpadaBenkovacVaraždinPoznanovecSiniša Hajdaš DončićMarija Vučković
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