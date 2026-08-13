Pilot MUP-a pronašao tijelo mladog Portugalca: 'Pomisliš na svoju djecu. Žao ti je tog čovjeka'

Jutros oko osam sati, sat vremena nakon polijetanja, posada helikoptera MUP-a uspješno je obavila zadatak, ali razloga za zadovoljstvo nije bilo. U moru kod Krka pronađeno je tijelo jednog od nestalih portugalskih državljana.

"Pomisliš, mlad čovjek nastradao. Pomisliš na svoju djecu koja su isto tako mlada. Žao ti je tog čovjeka. Zbog trenutka nepažnje ili, ajmo reći, gluposti netko nastrada", rekao je Robert Križanić, pripadnik Zrakoplovne jedinice Zapovjedništva specijalne policije MUP-a.

Potragu otežavali vjetar, valovi i visoke temperature.

Križanić je objasnio i kako posada helikoptera iz zraka može uočiti osobu u moru.

"Pomoću FLIR kamere koja može uočiti ciljeve, mete", kazao je.

Helikopter tijekom potrage leti na različitim visinama, ovisno o uvjetima na terenu.

Vjetar u Senjskom kanalu stvarao probleme

"Neki put smo jako nisko, na 50 metara, neki put na 600 metara. Jutros smo bili od 50 do 300 metara. Problem je velika vrućina koja stvara probleme kameri, kao i olujni vjetar. To je područje Senjskog kanala pa je vjetar i jučer i danas stvarao ogromne probleme. Veliki su valovi bili, tako da je teško uočiti nešto u moru. Olujni vjetar bio je najveći problem, ali FLIR kameri problem predstavljaju i visoke temperature okolnog terena", objasnio je Križanić.

Slične uvjete na terenu opisali su i njihovi kolege, piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Oni su jučer, oko kilometar od obale, uočili prvu spašenu osobu, djevojku koja se čak sedam sati borila s uzburkanim morem.

Unesrećena lupala po površini mora

"Uočili smo unesrećenu koja je intenzivno lupala po morskoj površini, pokušavajući na taj način privući našu pozornost, što joj je, hvala Bogu, i uspjelo. Zadržali smo se na tom mjestu i nastavili kružiti iznad nje. Pokazivala je da nas vidi, da je tu, da je svjesna svega. Nekih 45 minuta održavali smo svoje mjesto iznad nje dok se nije pojavila brodica Lučke kapetanije", ispričao je natporučnik Domagoj Ištvanović, pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Spašena djevojka bila izrazito pothlađena

Djevojka je danas iz riječke bolnice otpuštena kući. Liječnici kažu da je doživjela nefatalno gušenje.

"Prežive, ali imaju problema s disanjem, pada saturacija, javljaju se neke promjene na plućima u smislu nakupljanja vode i tako dalje. Najveći je problem te ljude adekvatno brzo dovesti do hitne pomoći", rekao je Igor Barković, pročelnik Zavoda za pulmologiju KBC-a Rijeka.

Dodao je da je djevojka bila izrazito pothlađena.

"Iako je sada more toplo, voda puno brže provodi toplinu nego zrak i samim time se u vrlo kratkom vremenu možemo pothladiti", objasnio je.

Potraga za četvrtom osobom nastavlja se

Potraga za četvrtom osobom i dalje traje.

"Svi su oni pronađeni relativno blizu. To su relativno male udaljenosti od tih pozicija", rekao je Mirko Rašić, koordinator spašavanja iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.

"Sad je to neko područje interesa. Kad imate tri osobe tamo, otprilike sad tragamo i za četvrtom. Premda smo malo i proširili područje, imamo i zračne jedinice. Stvarno radimo sve što možemo u ovom trenutku da se pronađe ta osoba", dodao je.

Spasioci se nadaju da je četvrta osoba uspjela doći do kopna, možda do nekih stijena – umorna i dehidrirana, ali živa.