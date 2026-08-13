Bebe tijekom velikih vrućina ne ostavljajte na spavanju ovako: 'To je česta greška'

Kada temperature dosegnu vrhunac, mnogi se roditelji nađu pred velikom dilemom: kako odjenuti bebu za spavanje kako bi joj bilo ugodno i sigurno tijekom cijele noći? Postići pravu ravnotežu nije nimalo lak zadatak. Previše slojeva može dovesti do opasnog pregrijavanja, dok premalo odjeće može uzrokovati da bebi bude hladno.

Jedna iskusna primalja upozorava roditelje da izbjegavaju jednu vrlo čestu grešku koju rade tijekom toplinskih valova, vjerujući da time pomažu svojem djetetu.

Pogreška koju mnogi rade iz straha od vrućine

Idealna sobna temperatura za spavanje bebe kreće se između 16 i 20 °C. Organizacije poput The Lullaby Trust preporučuju održavanje dječje sobe unutar tog raspona kako bi se smanjio rizik od sindroma iznenadne dojenačke smrti (SIDS).

Međutim, tijekom ljetnih mjeseci održavanje te temperature gotovo je nemoguće bez klimatizacijskih uređaja. Zbog toga su roditelji prisiljeni improvizirati skidanjem slojeva odjeće, smanjivanjem broja pokrivača ili korištenjem vreća za spavanje.

Registrirana primalja Lily Foggan upozorava roditelje da prestanu raditi jednu specifičnu grešku. Ona ističe da se roditelji često odlučuju ostaviti bebu da spava samo u peleni, bez ičega drugog, iz straha da joj ne bude prevruće, piše Mirror.

"Tijekom vrućina bebama je očito potrebno manje slojeva nego inače. Lagana odjeća za spavanje i prozračne vreće za spavanje obično su bolji izbor od pokrivača, koje beba može odgurnuti ili koji joj mogu slučajno prekriti lice", objasnila je Foggan. "Ipak, česta greška koju vidim jest da roditelji ostavljaju bebu preko noći samo u peleni. Sjetite se da mi odrasli obično spavamo s pidžamom i poplunom, pa će i njima trebati nešto slično, samo prilagođeno uvjetima."

Ona savjetuje roditeljima da provjeravaju temperaturu djeteta opipavanjem prsa ili stražnjeg dijela vrata, jer su ruke i noge često hladnije i ne daju točnu sliku o tjelesnoj temperaturi.

Pregrijavanje je daleko veći rizik od blage hladnoće

Iako savjet primalje poziva na oprez, brojni pedijatri i zdravstvene organizacije, uključujući UNICEF, naglašavaju da je pregrijavanje beba daleko veći rizik od blage hladnoće. Budući da bebe nemaju potpuno razvijen sustav termoregulacije, iznimno su osjetljive na visoke temperature, a pregrijavanje se izravno povezuje s povećanim rizikom od SIDS-a.

Stoga je općeprihvaćeni stav stručnjaka da je tijekom velikih vrućina ključno pravilo "manje je više". U iznimno toplim prostorijama, gdje temperatura prelazi 26 °C, mnogi stručnjaci smatraju da je spavanje isključivo u peleni ili u laganom pamučnom bodiju bez rukava najsigurnija opcija.

Kako pravilno odjenuti bebu kad je ljeto?

Ključ je u prilagodbi odjeće stvarnoj temperaturi u prostoriji u kojoj beba spava. Preporučuje se korištenje laganih i prozračnih materijala, prvenstveno pamuka, koji koži omogućuje da diše.

Pri temperaturi iznad 26 °C: Dovoljan je samo bodi bez rukava ili čak samo pelena.

Dovoljan je samo bodi bez rukava ili čak samo pelena. Pri temperaturi od 24 do 25 °C: Beba može spavati u laganom pamučnom bodiju kratkih rukava.

Beba može spavati u laganom pamučnom bodiju kratkih rukava. Pri temperaturi od 20 do 23 °C: Preporučuje se bodi kratkih rukava i vrlo tanka vreća za spavanje.

Prepoznajte znakove pregrijavanja na vrijeme

Roditelji bi trebali redovito provjeravati je li bebi pretoplo. Neki od najčešćih znakova pregrijavanja uključuju:

Znojenje, posebno na vratu i leđima

Crvenilo lica i osip po tijelu

Ubrzano disanje

Razdražljivost, nemir ili letargija

Vruća i vlažna koža na dodir

Ako primijetite bilo koji od ovih znakova, odmah raskomotite bebu i premjestite je u hladniju prostoriju.

Osim pravilnog odijevanja, važno je osigurati i dodatnu hidrataciju. Bebama na prsima nudite češće podoje, a onima starijima od šest mjeseci ponudite i vodu. Prostoriju rashladite ventilatorom ili klima-uređajem, ali pazite da hladan zrak ne puše izravno u bebu. Najbolje je rashladiti sobu dok beba nije u njoj. Uz ove savjete, vaša će beba lakše i sigurnije prespavati vruće ljetne noći.

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