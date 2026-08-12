Nismo sigurni da je to dobra vijest, ali po jednom je običaju Hrvatska prva u Europi

Mladi u Hrvatskoj u prosjeku najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom - s 31,5 godina, a čak 89,1 posto mladih od 16 do 29 godina živi s roditeljima, što je najviši udio u EU, izvijestili su iz Državnog zavoda za statistiku (DZS) za Međunarodni dan mladih.

Uz Hrvatsku pri vrhu su još Grčka i Slovačka, gdje mladi roditeljski dom napuštaju s prosječno 30,9 godina, te Španjolska i Italija, gdje mladi roditeljski dom napuštaju s 30,2 godine, ističe se u statistici DZS-a. Dodaje se i kako su, prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u RH Hrvatskoj 2021. osobe u dobi od 15 do 29 godina činile su 15,8 posto ukupnog stanovništva Hrvatske te da je dva desetljeća prije njihov udio bio veći i iznosio je 20,3 posto.

Mladi u Hrvatskoj, kao i njihovi vršnjaci u Europskoj uniji i ostatku svijeta, odrastaju i žive u vremenu koje donosi različite izazove, a jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu za mnoge mlade jest pronalazak posla, ističu u DSZ-u

Mladi se često iseljavaju iz domovine

''Podaci pokazuju da je od 2015. do 2025. stopa zaposlenosti osoba u dobi od 15 do 29 godina porasla i u Europskoj uniji i u Hrvatskoj. Na razini Europske unije povećala se s 44,7 posto u 2015. na 49, posto u 2025. Još izraženiji pomak vidi se u Hrvatskoj, gdje je stopa zaposlenosti mladih u istom razdoblju porasla s 35,5 na 43,6 posto'', navodi se u statističkom izvješću. S druge strane, dodaje se i kako je stopa nezaposlenosti u istom razdoblju pala i na razini Europske unije i na razini Hrvatske.

Stopa nezaposlenosti na razini Europske unije u 2015. bila je 17,6 posto te se u 2025. smanjila na 11,7 posto, a u Hrvatskoj taj je pad i značajniji - s 29,8 posto u 2015. na 12,7 posto u 2025. Iseljavanje je već godinama jedna od tema koja se često povezuje s mladima, ističu u DZS-u navodeći i podatke koji pokazuju kretanje tog trenda u posljednjim godinama.

''Od ukupno 37 485 osoba koje su se u 2025. odselile iz Hrvatske, njih 11 232 bilo je u dobi od 15 do 29 godina, što čini 30 posto svih odseljenih osoba. Deset godina prije mladi su činili 27,4 posto ukupnog broja odseljenih osoba'', navodi se u izvješću DZS-a i ističe kako budućnost svake zemlje uvelike ovisi o znanju i obrazovanju mladih.

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Naime, prema podacima za 2025., u Hrvatskoj je među osobama u dobi od 20 do 29 godina samo 2,7 posto onih kojima je osnovnoškolsko obrazovanje najviše završeno obrazovanje, dok prosjek Europske unije iznosi 13,6 posto. Visok je udio mladih s najvišim završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Na razini Europske unije taj udio iznosi 54,1 posto, a u Hrvatskoj doseže 70, posto Kada je riječ o visokom obrazovanju, u Hrvatskoj taj udio iznosi 27,3, u usporedbi s 32,3 posto koliko iznosi na razini Europske unije.

Državni zavod za statistiku podatke je objavio 12. kolovoza kada se obilježava Međunarodni dan mladih, uspostavljen rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz 1999., a prvi put obilježen je 2000.

''Datum 12. kolovoza postao je simbol posvećenosti međunarodne zajednice stvaranju politika i programa koji podupiru mlade i njihove specifične potrebe. Ovogodišnji slogan Međunarodnog dana mladih - ''Različiti konteksti, zajedničke težnje” ističe da mladi, bez obzira na različite životne okolnosti, dijele slične težnje prema kvalitetnijem obrazovanju, boljim prilikama za zapošljavanje i većoj uključenosti u društvo'', zaključuju u DZS-u.

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