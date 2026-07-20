Mladi sve više za svoje neuspjehe krive roditelje. Stručnjaci: 'Taj trenutak je važan'

Pripadnici Generacije Z, odrasli u svijetu digitalne povezanosti, ekonomske neizvjesnosti i globalnih kriza, sve su glasniji u optužbama na račun svojih roditelja. Ne radi se samo o tipičnom buntovništvu, već o dubokom osjećaju da su im roditelji krivi za niz životnih problema, od mentalnog zdravlja do loših radnih navika. Neki kao strategiju preživljavanja biraju i potpun prekid kontakta.

"Sve je vaša krivica": Društvene mreže kao bojno polje

Prema novijem istraživanju, svaki četvrti pripadnik Generacije Z (25 posto) krivi roditelje za svoje probleme s fizičkim ili mentalnim zdravljem. Sedamnaest posto smatra da su roditelji razlog njihovih neuspjeha u vezama, a 15 posto ih optužuje za vlastiti nedostatak motivacije. Pet posto mladih ide toliko daleko da roditelje smatra odgovornima za apsolutno sve što im u životu krene po zlu.

Dovoljno je zaviriti na TikTok, omiljeni virtualni trg ove generacije, kako bi se vidjeli dokazi ovog međugeneracijskog rata. "Moja fatalna mana je to što mislim da će me svi iznevjeriti, jer su me moji roditelji prvi iznevjerili", povjerila se nedavno jedna korisnica. "Ako ikada poludim, znajte da je to mamina krivica", objavila je druga.

Frustracije su često usmjerene na nametnutu kulturu "toksične produktivnosti" i nerealna očekivanja. Formula "fakultet, posao, stan", koja je funkcionirala za prethodne generacije, danas je u svijetu visoke inflacije postala gotovo nedostižna, zbog čega se mladi osjećaju iznevjereno. "Devedeset posto problema u vašem životu uzrokovali su vaši roditelji, obećavam vam", objasnio je jedan mladić. "Niste mogli upisati fakultet koji ste željeli? Roditelji. Išli ste u školu gladni pa se niste mogli koncentrirati? Roditelji. Dolazite iz toksične obitelji pa je toksičnost sve što poznajete? Roditelji."

Je li optuživanje prvi korak prema iscjeljenju?

Iako se takav stav može činiti nezrelim, stručnjaci upozoravaju da je faza okrivljavanja često nužna postaja na putu prema zacjeljivanju. "Krivnja vam govori gdje je rana, ali je ne zatvara", objasnila je Jessica Anne Pressler, autorica knjige "Your Traitor Within". Prema njezinom mišljenju, javno izražavanje ljutnje na društvenim mrežama dio je procesa suočavanja. U svojoj četrdesetogodišnjoj praksi, kaže, nikada nije vidjela klijenta koji je ozdravio, a da prvo nije priznao što mu se dogodilo i da to nije bila njegova krivica.

"Taj trenutak je važan", naglašava ona. "To je često prvi put da je osobi dopušteno imenovati problem ili prekinuti šutnju o onome što se smjelo reći, a što se moralo progutati, koja je nametnuta od djetinjstva."

Prekidanje generacijskog ciklusa

Generacija Z je, više nego ijedna prije, normalizirala razgovor o anksioznosti i depresiji. Zamjeraju roditeljima emocionalnu nedostupnost i umanjivanje njihovih problema izjavama poput "sve ti je u glavi". Zato ne čudi podatak da je 55 posto milenijalaca i Generacije Z potražilo psihološku pomoć. To je dio šireg trenda "prekidanja ciklusa" generacijskih trauma.

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Psihologinja Pam Manfredo Curtis, autorica knjige "Origin of a Leader", smatra da pravo iscjeljenje nastupa kada pacijent shvati zašto su roditelji radili to što su radili - primjerice, da je otac i sam bio zlostavljan ili da je majka patila od neprepoznate depresije. Tada se, kaže, može razviti suosjećanje i otvoriti put prema oprostu.

Prekid kontakta kao zaštitni mehanizam

Ipak, za neke je oprost nemoguć. Istraživanje je pokazalo da su 52 posto ispitanika iz Generacije Z roditelji fizički ili verbalno zlostavljali. Posljedično, gotovo 10 posto ih je prekinulo svaki kontakt s jednim od roditelja, što mnogi vide kao nužan oblik zaštite. "Ako vaše dijete ne želi imati ništa s vama, to je isključivo vaša krivica. Ne zanima me vaša strana priče", poručila je jedna korisnica TikToka stotinama tisuća pratitelja.

Stručnjaci su podijeljeni oko ove prakse. Pressler smatra da je prekid kontakta potpuno razumljiv ako je osoba bila fizički, seksualno ili emocionalno zlostavljana. "Koncept prekida kontakta postoji kako bi osoba ostala sigurna", dodaje. S druge strane, Curtis vjeruje da bi trebalo poduzeti korake za popravak odnosa, predlažući strategije poput promišljene pauze u komunikaciji koja može trajati od 24 sata do nekoliko tjedana, ali ne duže. Ipak, i ona priznaje da postoje situacije u kojima je trajni prekid kontakta jedini način za emocionalno preživljavanje.

Na kraju, okrivljavanje roditelja nije samo prebacivanje odgovornosti. To je složen i bolan prvi korak kojim jedna generacija pokušava zacijeliti stare rane, razumjeti vlastitu bol i izgraditi zdraviju budućnost, stavljajući svoje mentalno zdravlje na prvo mjesto na način na koji njihovi roditelji često nisu znali ili mogli.

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