LA Lakersi prodani za rekordni iznos: Kupac povezan s Trumpom, a evo koliko je platio

Los Angeles Lakersi prodaju se Joshu Kushneru i Bobu Igeru za 12,5 milijardi dolara, što je rekordna cijena, objavio je ESPN.

Poslovni ljudi bili su uključeni u proces širenja u Las Vegasu, ali u zapanjujućem zaokretu, okrenuli su se agresivnoj ponudi za kupnju Lakersa od Marka Waltera, koji je prošle godine kupio kontrolni udio u momčadi od obitelji Buss za tada rekordnu vrijednost franšize od približno 10 milijardi dolara.

"Kao cjeloživotni NBA navijači, duboko smo počašćeni prilikom da postanemo upravitelji Los Angeles Lakersa, jedne od najlegendarnijih sportskih franšiza na svijetu. Imamo ogromno poštovanje prema vodstvu i viziji Jerryja i Jeanie Buss", rekli su Kushner i Iger te dodali:

"Naša dugoročna obveza je graditi na tim temeljima, natjecati se na najvišoj razini i služiti ovom izvanrednom timu, njegovim navijačima i gradu Los Angelesu."

Walter, izvršni direktor i predsjednik diverzificirane holding tvrtke TWG Global, većinski je vlasnik Lakersa od prošlog listopada kada je njegovu ponudu jednoglasno odobrila NBA liga.

"Vlasništvo nad Los Angeles Lakersima bila je jedna od velikih časti u mom životu - izvanredno ulaganje, ali ono što ću sa sobom nositi je zajednica, navijači i grad koji se prema ovom timu odnosi kao prema obitelji. Zahvalan sam Jeanie Buss, obitelji Buss, igračima i osoblju što su me primili u ovo poglavlje. Lakersi pripadaju Los Angelesu i imam potpuno povjerenje da je najbolje tek pred nama", rekao je Walter.

The Lakers are being sold to American businessman Josh Kushner and Bob Iger for over $12 billion, a record-breaking price, multiple sources told @ramonashelburne. pic.twitter.com/gzVzAM2muD — ESPN (@espn) August 12, 2026

Kako navodi ESPN, prodaja će i dalje trebati odobrenje odbora guvernera NBA lige, a taj proces može potrajati nekoliko tjedana. Sljedeći sastanak odbora zakazan je za sljedeći mjesec u New Yorku.

Walter i TWG Global imaju udjele u više profesionalnih sportskih organizacija, uključujući Los Angeles Dodgerse, Los Angeles Sparkse, klub Premier lige Chelsea i Profesionalnu žensku hokejašku ligu. A putem TWG Motorsportsa, Walter posjeduje nekoliko automobilskih utrkaćih timova, uključujući Cadillac Formulu 1.

Privatna ulaganja

Walter (66) u ovoj transakciji prodaje samo Lakerse, rekli su izvori za ESPN. Poduzetnik koji je izgradio svoje financijsko carstvo u industriji osiguranja, pod saveznom je istragom zbog navodne porezne prijevare od strane drugih tvrtki povezanih s milijarderom.

Bloomberg je u srpnju izvijestio da američki tužitelji na Manhattanu ispituju jesu li Delaware Life Insurance Co. i Clear Spring Life and Annuity Co., dva osiguravatelja kojima upravlja Walter, propustili otkriti da su njihova privatna kreditna ulaganja podupirala druga Walterova poduzeća. Komisija za vrijednosne papire i burze provodi paralelnu istragu, prema izvješću Bloomberga.

Kushner (41) osnovao je i vodi tvrtku za rizični kapital Thrive Capital te je suosnivač i potpredsjednik Oscar Healtha. Kushner je brat Jareda Kushnera, zeta predsjednika Donalda Trumpa, koji vodi Thrive Eternal, investicijski fond kojem je FIFA htjela prodati manjinski udio za organiziranje svojih turnira Svjetskog prvenstva za 4,2 milijarde dolara. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino povukao je taj prijedlog ranije ovog mjeseca.

Igera (75) ove je godine na mjestu izvršnog direktora Disneyja naslijedio Josh D'Amaro, čime je završio svoj drugi mandat na toj poziciji. Godine 2024., zajedno s Willow Bayom, postao je većinski vlasnik momčadi NWSL-a Angel City FC.