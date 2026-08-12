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Crvena zvezda pred velikim potezom: Bivši igrač Liverpoola stiže u Beograd?

Crvena zvezda pred velikim potezom: Bivši igrač Liverpoola stiže u Beograd?
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Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia

Kao igrač nastupao je za Bordeaux, Espanyol, Manchester City, Liverpool, Galatasaray...

12.8.2026.
18:21
Sportski.net
Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia
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Albert Riera blizu je klupe Crvene zvezde. Pregovori sa španjolskim trenerom i njegovim agentom Andyjem Barom privode se kraju, a službena potvrda očekuje se do petka.

Riera je i ranije bio kandidat za Zvezdu, ali je klub tada odlučio zadržati Vladana Milojevića, a potom vratiti Dejana Stankovića.

Španjolac je u međuvremenu ostavio odličan trag u Sloveniji. S Olimpijom je osvojio dvostruku krunu, dok je s Celjem uzeo Kup i stigao do četvrtfinala Konferencijske lige. Kratko je vodio i Eintracht, a trenutačno je bez angažmana.

Kao igrač nastupao je za Bordeaux, Espanyol, Manchester City, Liverpool, Galatasaray i druge klubove. Upravo je na Anfieldu 2008. godine ostvario najveći dio igračke karijere.

Crvena ZvezdaAlbert Riera
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