Garcia ima poruke za svaku situaciju: 'Ako previše mislite na rezultat, dogode se loše stvari'

Hajduk u četvrtak od 21 sat na Poljudu protiv Žalgirisa igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige.

Bijeli imaju 5:2 u džepu i za vjerovati je kako čak ni Hajduk ne može prosuti takvu prednost.

"Nikad nije ugodno igrati kad je vruće, ali bit će lakše nama nego njima. Kada svaki dan trenirate na ovim vrućinama nije lako. Pokušavamo trenirati što kasnije, da se igrači ne umore previše. Teško je igrati bilo koji sport po ovoj vrućini", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia u uvodu najave utakmice upitan o teškim ljetnim uvjetima.

Koji savjet dajete igračima za sutra? Krećete kao da je 0:0 ili?

"Trebaju izaći i dati sve od sebe, to im uvijek kažem. Ako previše mislite na rezultat, dogode se loše stvari. Dat ćemo sve od sebe da pobijedimo."

Planirate li osvježiti momčad?

"Samo Brajković nije na raspolaganju. Imamo puno utakmica, fizički i mentalno je to teško. Napravit ćemo nekoliko promjena, da imamo svježe noge i um. Želimo dati nekim igračima priliku da pokažu što znaju."

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kako objašnjavate oscilacije kroz europske i domaće utakmice? Je li pitanje iskustva, većeg broja utakmica?

"Mislim da kad smo na našem maksimumu da smo odlični. Imamo puno novih igrača, igramo često, nije lako biti na toj razini svaki put. Prije Varaždina smo bili previše umorni, o tome smo već pričali. Protiv Istre smo odgrali odlično poluvrijeme pa smo primili glupi gol. Trebamo nastaviti rasti, biti fokusirani i mirni. Protiv Istre smo kontrolirali utakmicu, nisu imali udarac do pogotka. Svi trebamo biti mirni, i igrači i stožer. Trebamo nastaviti raditi. Pokazali smo da možemo dobro igrati."

Razmišljate li već o Gorici?

"Ne razmišljam o Gorici. Imam veliko poštovanje prema svakom protivniku. Svaka utakmica za nas je važna i na svaku trebamo biti fokusirani. Nemamo vremena sad razmišljati o Gorici", zaključio je Garcia.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Toni Silić je prije 10 dana dobio kapetansku traku na utakmici u Varaždinu.

"Sigurno da mi je ostvarenje sna biti kapetan. To je ponos za mene i za moju obitelj."

Je li 5:2 dovoljna prednost? Kako ćete se postaviti u uzvratu?

"Sigurno je velika prednost. Odigrali smo tamo odlično, pobijedili smo u gostima nakon dugo vremena. Postavit ćemo se napadački, jedino tako znamo igrati."

Možete li ponoviti utakmicu iz Vilniusa?

"Sigurno da možemo. Ako uđemo s istim pristupom i energijom siguran sam da ćemo slaviti i ući u play-off, u kojem nismo bili godinama."