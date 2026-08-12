Veliki klub krenuo po Hajdukovog igrača, evo koliko bi mogao platiti

Hajduk do kraja godine mora uprihoditi oko 10 milijuna eura od transfera, a najveće nade polaže u Niku Sigura i Rokasa Pukštasa. Ipak, za sada nije stigla konkretna ponuda za nijednog od njih.

Sigur je nakon nastupa za Kanadu na Svjetskom prvenstvu privukao pažnju škotskog prvaka Celtica. Prema pisanju Daily Recorda, klub iz Glasgowa ozbiljno prati Hajdukovog veznjaka, a uskoro bi mogli krenuti i konkretni pregovori.

Celtic traži novo rješenje u veznom redu zbog moguće prodaje Arnea Engelsa, za kojeg interes pokazuje Torino. Sigurova vrijednost navodno se kreće između četiri i pet milijuna eura.

Za Hajduk bi eventualni transfer stigao u važnom trenutku, s obzirom na financijske obveze koje klub mora podmiriti do kraja godine.