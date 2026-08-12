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NEOČEKIVANI KRAJ /

Sjećate li se Gordane i Milana iz Braka na prvu? Više ne komuniciraju, a razlog je sve iznenadio

Sjećate li se Gordane i Milana iz Braka na prvu? Više ne komuniciraju, a razlog je sve iznenadio
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Foto: RTL

Iako su nakon showa ostali iznimno bliski, Gordana i Milan danas više nisu u kontaktu zbog nove žene

12.8.2026.
20:07
Hot.hr
RTL
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Zagrepčani Gordana Gašparić Vrbljanin i Milan Tokić bili su najstariji par prve sezone realityja Brak na prvu. Iako su se u početku suočavali s razlikama u navikama i životnom ritmu, po završetku snimanja nastavili su se intenzivno družiti, zajedno ljetovati i redovito posjećivati, pa se činilo da su izgradili stabilan i lijep odnos.

Gordana se u međuvremenu preselila u Varaždinske Toplice, gdje je započela mirniji život, učlanila se u udrugu umirovljenika i uživala u novom okruženju. Milan ju je ondje često obilazio, a ona je isticala koliko je sretna i ispunjena te kako joj godi spoj mirnog života i povremenih odlazaka u Zagreb na druženja s obitelji i Milanom.

Sjećate li se Gordane i Milana iz Braka na prvu? Više ne komuniciraju, a razlog je sve iznenadio
Foto: Facebook/Gordana Gašparić Vrbljanin

Iznenadni prekid svih kontakata

Ipak, sretno poglavlje nije dugo trajalo. Gordana je ranije u razgovoru za RTL.hr otkrila kako s Milanom više nema nikakav kontakt. Objasnila je da među njima nikada nije bilo ljubavne iskre s njezine strane, no bili su izvrsni prijatelji, sve dok se u njegovu životu nije pojavila nova partnerica. Prema njezinim riječima, nova Milanova odabranica nije odobravala njihovo prijateljstvo te ju je blokirala na njegovu mobitelu i društvenim mrežama.

"Nisam bila nikad zaljubljena u Milana, ali smo se viđali i bili dobri prijatelji. Međutim, on je našao neku ženskicu koja mu nije dozvolila da budemo niti prijatelji pa me je ONA blokirala na njegovom Fejsu i mobitelu. Ne mogu do njega i u stvari ne znam zna li on da sam blokirana", otkrila je Gordana.

Gordana je priznala kako i dalje priželjkuje srodnu dušu za ugodno društvo i dijeljenje svakodnevice, no ističe kako više ne želi pristajati na odnose u kojima se od nje očekuje samo vođenje kućanstva.

Brak Na PrvuKraj LjubaviNeocekivano
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