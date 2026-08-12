Ana Tolj o sinu, suprugu i onom što pratitelji ne vide: 'Nekad cijeli dan provedem u trenirci'

Poznata hrvatska make-up artistica i influencerica Ana Tolj (27) već godinama na društvenim mrežama okuplja brojne pratitelje s kojima dijeli beauty savjete, djeliće svakodnevice i inspirativan sadržaj. Iza nje je godina velikih životnih promjena – postala je majka sinčića Jakova, a nedavno je sa suprugom proslavila i drugu godišnjicu braka. Iako uspješno gradi karijeru u svijetu ljepote, danas priznaje da su joj obitelj i zajednički trenuci najveći prioritet.

U razgovoru za Net.hr je ispričala kako ju je majčinstvo promijenilo, kako izgleda njezina svakodnevica iza savršeno uređenih objava na društvenim mrežama, na koji način usklađuje posao i obiteljski život te koje beauty proizvode i trikove preporučuje ženama koje žele izgledati svježe i njegovano čak i kada imaju samo nekoliko minuta za sebe.

U posljednjih godinu dana život vam se potpuno promijenio – postali ste mama, a nedavno ste proslavili i drugu godišnjicu braka. Kako danas gledate na Anu od prije nekoliko godina i što vas je najviše promijenilo?

Kada pogledam Anu od prije nekoliko godina, vidim djevojku koja je bila jako posvećena poslu i stalno razmišljala o novim projektima. Danas su mi prioriteti potpuno drugačiji. Majčinstvo me naučilo usporiti, više cijeniti male trenutke i shvatiti da uspjeh nije samo poslovni rezultat, nego i vrijeme provedeno s obitelji. Mislim da sam postala smirenija, strpljivija i svjesnija koliko je važno pronaći ravnotežu između posla i privatnog života.

Sinčić Jakov je postao centar vašeg svijeta. Koji su vam trenuci majčinstva zasad najljepši, a koji su vas možda najviše iznenadili?

Najljepše mi je koliko radosti mogu donijeti najjednostavnije stvari – jedan zagrljaj, osmijeh ili nekoliko minuta igre. Majčinstvo me naučilo da upravo ti trenuci imaju najveću vrijednost. A ono što me najviše iznenadilo je koliko brzo prolazi vrijeme. Svaka faza traje puno kraće nego što misliš i zato se trudim biti prisutna i uživati u svakoj od njih.

Kažu da dolaskom djeteta i partnerski odnos dobije novu dimenziju. Kako su roditeljstvo i svakodnevne obveze promijenili vaš odnos sa suprugom i uspijevate li pronaći vrijeme samo za vas dvoje?

Roditeljstvo definitivno promijeni dinamiku odnosa. Danas puno više funkcioniramo kao tim i zajedno prolazimo kroz sve izazove. Nije uvijek lako pronaći vrijeme samo za nas, ali trudimo se iskoristiti svaki trenutak, makar to bila zajednička kava ili večer kada Jakov zaspi. Mislim da su upravo ti mali trenuci danas još vrjedniji nego prije.

Na društvenim mrežama uvijek djelujete dotjerano i nasmijano, no koliko je stvarnost drukčija? Kako izgleda jedan sasvim običan dan u vašem domu?

Društvene mreže nikada ne mogu prikazati stvarni život. Iza svakog profila postoji svakodnevica puna lijepih, ali i izazovnih trenutaka koje ljudi najčešće ne vide. Mislim da društvene mreže pokazuju samo mali dio nečijeg dana i da mnogima služe kao mjesto za opuštanje, inspiraciju i kratki bijeg od svakodnevice. Kod mene je stvarnost puno jednostavnija – dani se vrte oko Jakova, obitelji, kućanskih obveza i posla. Nekad stignem snimiti sadržaj i urediti se, a nekad cijeli dan provedem u trenirci. I mislim da je upravo to stvarni život.

Kao make-up artistica i influencerica, kako danas balansirate između poslovnih obveza, snimanja sadržaja i obiteljskog života? Imate li neku tajnu dobre organizacije?

Mislim da savršena organizacija zapravo ne postoji. Svaki dan je drugačiji, pogotovo otkad sam postala mama. Trudim se posao prilagoditi obitelji, a ne obrnuto, pa većinu sadržaja snimam kada Jakov spava ili kada je sa suprugom. Naučila sam da ne moram sve napraviti isti dan i da je ponekad sasvim u redu usporiti. Dobra organizacija je važna, ali još važnije je biti fleksibilan.

Da morate izdvojiti samo tri beauty proizvoda bez kojih ne možete, koji bi to bili i zašto?

Ako bih morala odabrati samo tri proizvoda, to bi svakako bila dobra BB ili CC krema koja ujednači ten, kremasto rumenilo koje licu odmah vrati svježinu i zdrav izgled te sjajilo ili ulje za usne. Mislim da s ta tri proizvoda možete izgledati njegovano i dotjerano u svega nekoliko minuta, bez teškog make-upa.

Mnoge žene, osobito mame, često imaju vrlo malo vremena za sebe. Koji biste im make-up trik preporučili za svjež i njegovan izgled u svega pet minuta?

Mislim da nijedna žena ne bi trebala zaboraviti na sebe, čak ni kada postane mama. Ne govorim o punom make-upu ili satima pred ogledalom, nego o onim malim stvarima zbog kojih se osjećamo bolje – njegovana koža, čista kosa ili nekoliko minuta za sebe. Život ne staje kada postaneš mama, samo dobije jednu novu, ljepšu dimenziju. Za svjež izgled dovoljne su hidratantna krema, malo korektora i rumenilo – doslovno minuta ili dvije. Ponekad je upravo tih nekoliko minuta dovoljno da se osjećaš ljepše i samopouzdanije.

Trendovi u svijetu ljepote mijenjaju se gotovo iz sezone u sezonu. Postoji li neki trend koji vas je oduševio i onaj kojem ipak ne biste dali priliku?

Volim što se posljednjih godina sve više naglašava prirodna, njegovana koža i make-up koji ističe ljepotu, a ne prekriva lice. Mislim da je upravo to bezvremenski trend. S druge strane, nisam pobornik trendova koji potpuno promijene nečije crte lica ili nas tjeraju da svi izgledamo isto. Trendovi su tu da nas inspiriraju, ali ne treba slijepo pratiti baš svaki.

Za kraj, ljeto je u punom zamahu, imate li omiljeni trik kako make-up održati postojanim i tijekom najvećih vrućina?

Ako bih morala izdvojiti jedan savjet, rekla bih da je priprema kože najvažnija. To uvijek naglašavam svojim mladenkama i klijenticama. Nakon kvalitetne baze i postojanog pudera slijedi ono najbitnije – setiranje u dva koraka. Kod mene je to kombinacija Huda Beauty pudera u prahu i MAC Studio Fix pudera u kamenu (stara verzija), koja se pokazala odličnom čak i na visokim temperaturama i tijekom cijelog dana.