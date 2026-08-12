Spremite se za spektakl! Dinaridi će uskoro biti poprište velike utrke

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AUU /

Krajem kolovoza Dinaridi će ponovno biti poprište spektakularnog rally raid natjecanja. Dinaric Rally održat će se od 22. do 28. kolovoza 2026., a baza i središte događanja bit će u Kninu.

Utrka donosi zahtjevne terene, dugu vožnju i izazove koji od sudionika traže vrhunsku izdržljivost, preciznu navigaciju i maksimalnu koncentraciju. Na programu su prolog i nekoliko etapa, dok će se natjecanje zaključiti završnom ceremonijom 28. kolovoza.

Adrenalinske prizore iz jednog od najzanimljivijih rally raid događaja u regiji gledatelji će moći pratiti i putem platforme Voyo, koja donosi atmosferu i najzanimljivije trenutke utrke.