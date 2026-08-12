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Spremite se za spektakl! Dinaridi će uskoro biti poprište velike utrke

Krajem kolovoza Dinaridi će ponovno biti poprište spektakularnog rally raid natjecanja. Dinaric Rally održat će se od 22. do 28. kolovoza 2026., a baza i središte događanja bit će u Kninu

Utrka donosi zahtjevne terene, dugu vožnju i izazove koji od sudionika traže vrhunsku izdržljivost, preciznu navigaciju i maksimalnu koncentraciju. Na programu su prolog i nekoliko etapa, dok će se natjecanje zaključiti završnom ceremonijom 28. kolovoza. 

Adrenalinske prizore iz jednog od najzanimljivijih rally raid događaja u regiji gledatelji će moći pratiti i putem platforme Voyo, koja donosi atmosferu i najzanimljivije trenutke utrke.

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12.8.2026.
20:48
Sportski.net
Dinaridi
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