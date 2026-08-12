Uskoro će pomrčina nad Europom: Pratite prijenos nebeskog spektakla s nama uživo!

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POGLEDI PREMA GORE /

Potpuna pomrčina Sunca vjerojatno je najspektakularniji od svih prirodnih fenomena. U kontinentalnoj Europi ovaj fenomen nije se vidio punih 27 godina.

Mjesečeva sjena prijeći će preko Grenlanda, zapadnog Islanda te sjeverozapadne i istočne Španjolske. Završit će na Balearskim otocima gdje će biti vidljiva u sam zalazak Sunca. Hrvatska se nalazi u Mjesečevoj polusjeni, pa je pomrčina iz naših krajeva vidljiva kao djelomična, piše Nebo.

U velikim dijelovima Španjolske pomrčina će biti potpuna. Prognoze sugeriraju da oblaci vjerojatno neće zakloniti pogled na ovaj nebeski događaj. Bitno je nositi certificirane zaštitne naočale kada se gleda u Sunce, čak i kada ga djelomično zaklanja Mjesec, kako bi se izbjegao rizik od nepovratnog oštećenja oka.

Posebno zanimljivo bit će na Islandu, gdje će NASA-in zrakoplov tijekom pomrčine snimati Sunčevu koronu u visokoj rezoluciji. Znanstvenici će istodobno proučavati promjene u Zemljinoj atmosferi, a dodatna mjerenja provodit će se i uz pomoć znanstvenih balona.

Današnji nebeski spektakl još je impresivniji jer se poklapa s vrhuncem meteorskog roja Perzeida i poravnanjem čak šest planeta, što pruža prizor kakav se rijetko viđa. Nebo iznad Pirinejskog poluotoka potamnit će upravo u trenutku kada Sunce bude zalazilo.

Mjesečeva potpuna sjena, koja u potpunosti zaklanja Sunce, prijeći će oko 8260 kilometara za približno sat i pol, pri čemu najveći dio njezina puta vodi iznad Atlantskog oceana, piše Euronews.

Potpuna faza trajat će najviše dvije minute i 18 sekundi, pri čemu će najdulje zamračenje biti vidljivo zapadno od islandske obale, dok će ovaj astronomski spektakl završiti iznad Sredozemnog mora.

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