Iskusni kapetan otkriva koliko je potraga teška: 'Što je glava čovjeka usred mora? Ništa...'

JOŠ TRAŽE PORTUGALCE /

Od srijede ujutro traje potraga za četvero portugalskih državljana koji su se, unatoč jakoj buri i valovima, u zoru na gumenjaku iz kampa u Senju otisnuli na more. Dvoje od njih pronađeno je živo — djevojka u moru, a muškarac na obali. Za dvojicom njihovih prijatelja još se traga.

"Gumenjak? To nije ni gumenjak, to je napuhanac nekakvih metar i pol na vesla", objasnio je kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.

I prije zore pokrenuta je potraga za trojicom muškarca i jednom ženom. Svi u dobi od tridesetak godina.

"U kampu se nalazi jedna veća skupina portugalskih državljana i dio te skupine je tamo iza tri sata otišao s gumenjakom da idu prema Senju. U 4.41 sati je jedna od osoba iz toga društva nas obavijestila putem nacionalne središnjice za traganje i spašavanje da se nisu vratili nakon čega je akcija i pokrenuta i započeta", rekao je Bugarin.

Bura, otvoreno more, visoki valovi i lagani gumeni čamac. Pronašli su ga u osam ujutro. U njemu nije bilo nikog. Nije slutilo na dobro. A onda su stigle lijepe vijesti. Oko 11.40 sati u moru je pronađena ženska osoba. Živa i zdrava nakon gotovo sedam sati provedenih u moru.

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