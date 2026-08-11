Ekobomba 'zapalila' Hrvatsku, ali Skorin se sjetio stare priče i kako je to riješio Bandić: 'Ćorak'

'I SVE PO ZAKONU' /

Za početak vratimo se malo u prošlost. Godina je 2013., Kukuriku Vlada brani Milanu Bandiću da vozi glomazni otpad na Jakuševac. Zagreb se odjednom guši u divljim odlagalištima. Mladi novinari crne kose svaki dan izvještavaju po kvartovima. Gradonačelnik brže bolje dogovara odvoz s jednom privatnom firmom i onda 2014. i gradonačelnik i gazda te firme zbog toga bivaju uhićeni.

Ali deset godina poslije - ćorak. To nije bio zločin, presudio je sud. I sad neki neuki poput mene možda će povući paralelu između toga tada i Gospića danas. Može li taj stari slučaj biti primjer da nitko neće fasovati zbog brzine danas, dokaz da se može hitno mimo natječaja dogovoriti zbrinjavanje ili je baš taj primjer razlog zašto država ne želi žuriti i zaobilaziti zakon.

E pa - već danima nas Vlada uvjerava da ne može brže. Otrovno smeće pod Gospićem moramo po proceduri. Svi vi koji nas silite da se požurimo - griješite. I sve po zakonu pjevao je Balašević, I sve po zakonu pjeva se i danas.

Povijest ekocida reportera Borka Brunovića pogledajte u prilogu