Tko je tko u velikoj aferi s otpadom? Optužbe su teške, mreža je bila raširena

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EKOKATASTROGA U GOSPIĆU /

Nakon objave nalaza vještačenja o desecima tisuća tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića ponovno se otvorilo pitanje tko su osobe koje se povezuju s jednom od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj.

Početna istraga USKOK-a iz veljače 2025. obuhvatila je deset hrvatskih državljana i četiri pravne osobe, a među glavnim osumnjičenima su varaždinski poduzetnici Josip i Monika Šincek.

USKOK sumnjiči Josipa Šinceka da je organizirao uvoz otpada te njegovo skladištenje i zakapanje na više lokacija. Moniku Šincek, kao direktoricu tvrtke Tipos Resursi, sumnjiči se za sudjelovanje u ilegalnom zbrinjavanju otpada i izradu lažne dokumentacije.

Istraga proširena i na županijskog službenika

Proširenjem istrage obuhvaćen je i Jerko Kostelac. USKOK ga sumnjiči da je kao službenik Ličko-senjske županije zlouporabio položaj prilikom izdavanja dozvole tvrtki povezanoj sa Šincekom te prikrio stvarno stanje na lokaciji.

Početnom istragom obuhvaćeno je još osam osoba.

S aferom se kasnije povezivalo i ime bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. Važno je naglasiti da Mikulić nije osumnjičenik u ovom predmetu.

Njegovo uhićenje 2025. bilo je rezultat zasebne istrage zbog sumnje na primanje mita u aferi "Kamenolom".

Šincek iznio optužbe na račun Mikulića

Međutim, osumnjičeni Josip Šincek zatražio je davanje dopunskog iskaza te je iznio tvrdnju da je Mikulić od njega tražio mito.

Mediji su tada, pozivajući se na neslužbene informacije, izvještavali da je navodno bila riječ o 500 tisuća eura kako bi ga inspekcija "pustila na miru". Prema tim navodima, Šincek novac nije dao.

Riječ je o tvrdnjama Josipa Šinceka, a ne o utvrđenim činjenicama u predmetu koji se odnosi na nezakonito zbrinjavanje otpada.

Na upit RTL-a Mikulićev odvjetnik demantirao je te navode.