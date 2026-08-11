Lovac otkrio kako izgleda susret oči u oči s divljači i kako završe: 'Dolaze noću ili rano ujutro'
Divljači je sve teže pronaći vodu za piće pa u njihova prirodna staništa slavonski lovci dostavljaju vodu kako bi životinje lakše preživjele ovo krizno razdoblje
Na plus 35 prava je milina slušati prepoznatljiv zvuk prskanja vode, govore lovci puneći spremnike koje će voziti u šumu na pojila.
A slijedi još prskanja, dezinfekcija automobilskih guma i obuće. Nužne su mjere zaštite zbog opasnosti od širenja afričke svinjske kuge.
"Dezinfekcija se radi dva puta, na ulasku i izlasku iz lovišta. To je obveza svakog lovca koji sudjeluje u bilo kojoj radnji u šumi", kaže Goran Devetak, glavni lovnik Lovačkog društva Jastreb, Josipovac-Višnjevac-Retfala.
Voda je sada najvažnija
Lovci u šumu dopremaju vodu i hranu kako bi divljač izdržala ekstremne temperature i sušu.
"Čak hrana nije toliki problem koliko voda. Ona sebi uvijek nađe hrane, divljač, ali vodu – teško", kaže Goran Devetak.
Pa vodu dopremaju duboko u šumu, u prirodno stanište divljači.
Kanali s vodom u šumi su presušili pa su ova pojila jedini izvor pitke vode.
"Ja sam jedan od starijih lovaca u ovom lovačkom društvu, ne pamtim ovakve astronomske vrućine i to je stvarno prirodna nepogoda za tu divljač", kaže Borislav Smiljan, član Lovačkog društva Jastreb, Josipovac-Petrijevci-Retfala.
Pojila životinjama pune vodom, na hranilištima ostavljaju hranu, a na drveću i mineralnu sol.
"To je ljubav prema životinjama, prema prirodi i svi mi dajemo maksimalno. Pogotovo sad, u ovim uvjetima kakvi su sada, moramo dati sve od sebe da sačuvamo to malo divljači što nam je ostalo", kaže Siniša Husar, lovočuvar Lovačkog društva Jastreb, Josipovac-Petrijevci-Retfala.
Divljač vodu traži u zoru i sumrak
Divljač na pojila obično dolazi noću ili rano ujutro, no bude i susreta oči u oči.
"Divljač stane i gleda, gleda, što radite, pogotovo ako konstantno nosite na jedno te isto mjesto. Navikla je da dolazite i onda stoji i gleda", kaže Borislav Smiljan.
"Teško im je, da, evo vidite kako je to, zapara je u šumi unutra, teško oni se nose s tim, zato im mi pomažemo koliko god smo to u mogućnosti", kaže Dubravko Brdar, predsjednik Lovačkog društva Jastreb, Josipovac-Petrijevci-Retfala.
"Mi smo svakodnevno u šumi i vodimo brigu kako o divljači, tako i o kompletnoj prirodi u cijelom našem lovištu", kaže Goran Devetak.
I na šumskoj vegetaciji vidljive su posljedice suše pa bi kiša, kažu lovci, bila više nego dobrodošla.
"Zlata bi vrijedila, ali još je nema. Nadamo se da će doći, a dok ona ne dođe, mi ćemo nastaviti s našom prihranom i donošenjem vode", kaže Borislav Smiljan.
Voda život znači, poznata je izreka, a lovci poručuju da upravo sada i pokazuje svoj pravi smisao.