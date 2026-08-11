Lovac otkrio kako izgleda susret oči u oči s divljači i kako završe: 'Dolaze noću ili rano ujutro'

Na plus 35 prava je milina slušati prepoznatljiv zvuk prskanja vode, govore lovci puneći spremnike koje će voziti u šumu na pojila.

A slijedi još prskanja, dezinfekcija automobilskih guma i obuće. Nužne su mjere zaštite zbog opasnosti od širenja afričke svinjske kuge.

"Dezinfekcija se radi dva puta, na ulasku i izlasku iz lovišta. To je obveza svakog lovca koji sudjeluje u bilo kojoj radnji u šumi", kaže Goran Devetak, glavni lovnik Lovačkog društva Jastreb, Josipovac-Višnjevac-Retfala.

Voda je sada najvažnija

Lovci u šumu dopremaju vodu i hranu kako bi divljač izdržala ekstremne temperature i sušu.

"Čak hrana nije toliki problem koliko voda. Ona sebi uvijek nađe hrane, divljač, ali vodu – teško", kaže Goran Devetak.

Pa vodu dopremaju duboko u šumu, u prirodno stanište divljači.

Kanali s vodom u šumi su presušili pa su ova pojila jedini izvor pitke vode.

"Ja sam jedan od starijih lovaca u ovom lovačkom društvu, ne pamtim ovakve astronomske vrućine i to je stvarno prirodna nepogoda za tu divljač", kaže Borislav Smiljan, član Lovačkog društva Jastreb, Josipovac-Petrijevci-Retfala.

Pojila životinjama pune vodom, na hranilištima ostavljaju hranu, a na drveću i mineralnu sol.

"To je ljubav prema životinjama, prema prirodi i svi mi dajemo maksimalno. Pogotovo sad, u ovim uvjetima kakvi su sada, moramo dati sve od sebe da sačuvamo to malo divljači što nam je ostalo", kaže Siniša Husar, lovočuvar Lovačkog društva Jastreb, Josipovac-Petrijevci-Retfala.

Divljač vodu traži u zoru i sumrak

Divljač na pojila obično dolazi noću ili rano ujutro, no bude i susreta oči u oči.

"Divljač stane i gleda, gleda, što radite, pogotovo ako konstantno nosite na jedno te isto mjesto. Navikla je da dolazite i onda stoji i gleda", kaže Borislav Smiljan.

"Teško im je, da, evo vidite kako je to, zapara je u šumi unutra, teško oni se nose s tim, zato im mi pomažemo koliko god smo to u mogućnosti", kaže Dubravko Brdar, predsjednik Lovačkog društva Jastreb, Josipovac-Petrijevci-Retfala.

"Mi smo svakodnevno u šumi i vodimo brigu kako o divljači, tako i o kompletnoj prirodi u cijelom našem lovištu", kaže Goran Devetak.

I na šumskoj vegetaciji vidljive su posljedice suše pa bi kiša, kažu lovci, bila više nego dobrodošla.

"Zlata bi vrijedila, ali još je nema. Nadamo se da će doći, a dok ona ne dođe, mi ćemo nastaviti s našom prihranom i donošenjem vode", kaže Borislav Smiljan.

Voda život znači, poznata je izreka, a lovci poručuju da upravo sada i pokazuje svoj pravi smisao.