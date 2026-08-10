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DEBELO IZNAD PROSJEKA /

Oboreni rekordi za lipanj i srpanj: Europu pogodila čak četiri toplinska vala

Oboreni rekordi za lipanj i srpanj: Europu pogodila čak četiri toplinska vala
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mjerenje je pokazalo i da se temperatura sa zapada Europe smanjivala prema istočnoj Europi i Skandinaviji gdje je bilo znatno hladnije

10.8.2026.
7:08
Hina
Nel Pavletic/PIXSELL
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Zapadna Europa prošla je kroz dosad najtopliji lipanj i srpanj s prosječnom temperaturom od 21,62 stupnja Celsiusa, objavio je u ponedjeljak odjel za klimatske promjene europskog programa Copernicus. To je 2,79 stupnja iznad prosjeka za lipanj od 1991. do 2020.

Mjerenje je pokazalo i da se temperatura sa zapada Europe smanjivala prema istočnoj Europi i Skandinaviji gdje je bilo znatno hladnije. Gledano Europu u cjelini, srpanj je bio tek 11. najtopliji u povijesti s prosječnom temperaturom od 20.49 stupnjeva. 

Globalno je prošli mjesec bio drugi najtopliji, kao i srpanj 2024. sa 16.9 stupnjeva, 1,47 stupnjeva iznad predindustrijskog prosjeka za srpanj. Rekordni je i dalje srpanj 2023. s prosječnom temperaturom od 16,95 stupnjeva. Zapadna Europa je od kraja proljeća prošla kroz neuobičajeno dugo razdoblje topline, s četiri toplinska vala od kraja svibnja. Podaci Copernicusa sežu do 1950., neki i ranije.

Visoke TemperatureCopernicus SlužbaRekordiToplinski ValTemperatureZapadna Europa
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