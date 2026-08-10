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VOZAČI, OPREZ! /

Krenuo je udar prema moru! Kilometarske kolone na autocestama, kod Zagreba dvije nesreće

Krenuo je udar prema moru! Kilometarske kolone na autocestama, kod Zagreba dvije nesreće
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Foto: HAK

Zastoji su povremeno mogući i na dionicama cesta na kojima traju radovi, pred naplatnim postajama i odmorištima te na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama

10.8.2026.
7:51
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
HAK
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Pojačan je promet na hrvatskim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, a na nekoliko mjesta već su se stvorile višekilometarske kolone. Dodatne poteškoće stvaraju prometne nesreće na zagrebačkom području.

Na autocesti A1 Zagreb–Split–Dubrovnik pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama uz povremene zastoje.

Između čvorova Lučko i Donja Zdenčina, na 2+800 kilometru u smjeru Dubrovnika, dogodila se prometna nesreća zbog koje je nastala kolona duga oko tri kilometra.

Problema ima i na autocesti A2 Zagreb–Macelj. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko pola kilometra, dok se na čvoru Zagreb zapad proteže oko četiri kilometra.

Na autocesti A3 Bregana–Lipovac pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko iz smjera čvora Buzin, gdje je kolona duga oko tri kilometra. Zbog prometne nesreće na mostu Sava u smjeru Bregane stvorila se kolona od oko četiri kilometra.

Na autocesti A4 Goričan–Zagreb kolona i zastoj od čvora Popovec prema čvoru Zagreb istok protežu se oko pet kilometara.

Zastoji su povremeno mogući i na dionicama cesta na kojima traju radovi, pred naplatnim postajama i odmorištima te na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama.

Vozačima se preporučuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.

HakGužveAutocesta
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