Kakav sportski vikend! Hrvatska osvojila svjetsko zlato, Hajduk šokiran u zadnjoj minuti

Protekli sportski vikend donio je pregršt uzbuđenja na borilištima diljem svijeta. U fokusu su bile drame HNL-a te ostala nogometna uzbuđenja na samom početku sezone, ali i veliki uspjeh hrvatskh mladih vaterpolista. Pregled vikenda vam donosimo svaki ponedjeljak u našoj rubrici Vikend retrovizor.

Hrvatski vaterpolisti su svjetski prvaci i do 16 godina

Hrvatska muška reprezentacija do 16 godina novi je svjetski prvak u vaterpolu, a do zlatnog odličja je došla pobjedom u finalu nad reprezentacijom Španjolske od 10-7 (1-1, 3-3, 2-2, 4-1) pred ispunjenim tribinama bazena u zagrebačkom SRC Mladost.

U napetom finalu nijedna momčad nije uspjela stvoriti prednost veću od jednog pogotka. Španjolci, koji su na ovom prvenstvu branili naslov, golom Adrija Lopeza poveli sa 7-6 kad je do kraja dvoboja ostalo 3:24 minute.

Srzić je u sljedećem napadu izjednačio, a onda je hrvatska obrana predvođena vratarom Lukom Vezilićem postala neprobojna u zadnje tri minute. Ante Domazet je pogodio za 8-7, nešto više od dvije minute prije kraja. Kad je Deni Sappe 50 sekundi prije kraja donio izabranicima Brune Sabionija prvi put na utakmici dva gola prednosti, zlato im je bilo nadohvat ruke. Vratar Luko Vezilić je u sljedećem napadu došao do još jedne obrane, a Patrik Kundid je postavio konačnih 10-7.

Ante Domazet je s tri pogotka predvodio strijelce novih svjetskih prvaka i proglašen je najboljim igračem finalne utakmice. Po dva gola postigli su Patrik Kundid i Duje Srzić, a jednom su se u strijelce upisali Petar Lončarić, Deni Sappe i Andrija Bujas. Vratar Luko Vezilić je u prijelomnim trenucima bio nesavladiv.

Najbolji kod Španjolaca bili su Adri Lopez s tri pogotka i Johnny Shinske Marin s dva gola.

U utakmici za brončanu medalju reprezentacija Srbije je u raspucavanju peteraca pobijedila reprezentaciju SAD-a s 13-11 (2-0, 3-3, 2-3, 2-3; 4-2).

Hrvatska sada ima dvije generacije svjetskih prvaka u ovoj godini, jer se reprezentacija do 16 godina pridružila dvije godine starijim kolegama koji su prije nešto više od mjesec dana postali svjetski prvaci u Portugalu.

HNL: Istra 1961 na Poljudu u zadnjoj minuti došla do boda

Pulska Istra 1961 je pogotkom u zadnjoj minuti utakmice došla do boda protiv Hajduka na Poljudu, u posljednjem dvoboju nedjeljnog programa 2. kola domaćeg prvenstva.

Hajduk je poveo u 15. minuti golom glavom Rokasa Pukštasa nakon ubačaja iz kuta. Izjednačio je u 42. minuti Emil Frederiksen iz slobodnog udarca. Novo vodstvo splitskoj momčadi donio je Marko Livaja u 84. minuti. Za konačnih 2-2 strijelac je bio Dukan Ahmeti u petoj minuti dodatka na samom kraju dvoboja.

Utakmicu na Poljudu sudio je Mateo Erceg iz Benkovca.

U prvoj utakmici nedjeljnog programa nogometaši Varaždina pobijedili su kao gosti koprivnički Slaven Belupo sa 4-1. Dva pogotka za pobjednike postigao je Ivan Canjuga (26, 78), a po jedan su upisali Luka Mamić (28) i Aleksa Latković (44). Ilija Nestorovski (71) je bio jedini strijelac u domaćoj momčadi.

Na vrhu ljestvice su Osijek, Varaždin i Lokomotiva sa po šest bodova, po tri boda imaju Dinamo i Rijeka, a po jedan Istra 1961 i Hajduk. Bez bodova su Gorica, Slaven Belupo i Rudeš.

Nakon uvjerljive pobjede na gostovanju u Litvi u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige, Hajduk je dobro započeo i prvi prvenstveni dvoboj na Poljudu u novoj sezoni protiv pulske Istre 1961. Momčad Gonzala Garcije se nametnula od početka dvoboja, a iz prve prilike su i poveli.

U 15. minuti je Hajduk izveo prvi udarac iz kuta. Šimun Hrgović je ubacio u samo središte kaznenog prostora, gdje je gostujuća obrana ostavila Rokasa Puštasa potpuno samog, što je litavski Amerikanac iskoristio i udarcem glavom svladao Franka Kolića.

Prekidi su bili stalna opasnost po goste. Hajduk je i iz sljedeća dva kornera došao do dobrih prilika, ali jednom je Hrgović bio neprecizan, a drugi put je Pukštasov udarac Kolić uspio obraniti.

Istra se ograničila na prijetnje iz kontranapada, ali je do izjednačenja došla iz prekida. U 42. minuti je dosuđen slobodan udarac po sredini gola s oko 25 metara. Danac Emil Frederiksen je preuzeo ulogu izvođača. Poslao je loptu kroz živi zid domaće momčadi. Toni Silić je ostao ukopan, kao da je lopta pogodila nekoga u živom zidu i promijenila smjer, ali se to nije moglo vidjeti ni iz jednog kuta kamere. Mogao je samo gledati kako lopta ulazi u mrežu i donosi izjednačenje gostima, koji su takvim rezultatom na poluvremenu morali biti zadovoljni.

U drugom poluvremenu je bilo manje uzbuđenja na obje strane igrališta. Marko Livaja, koji je ušao u 56. minuti, deset minuta poslije je pogodio vanjski dio mreže, a obećavajući protunapad Istre je u 78. minuti zaustavio Van Hoorenbeeck.

U 84. minuti je Hajduk ponono poveo. Erupciju oduševljenja na Poljudu izazvao je Marko Livaja, koji je nakon udarca Šutala i obrane Kolića dočekao odbijenu loptu na vrhu peterca te ju spretno poslao u mrežu.

Tada, a i desetak minuta poslije činilo se da je tim potezom i svojim 104. golom za Hajduk, kapetan donio sva tri boda svojoj momčadi.

No, Istra je još jednom dokazala da je neugodan gost na Poljudu. U svom posljednjem napadu na utakmici, na isteku vremena koje je Mateo Erceg dodao nakon 90 minuta, Puljani su izigrali mlaku domaću obranu. Hamza Jaganjac se okretao u kaznenom prostoru, a onda učio samog Dukana Ahmetija, poslamu loptu, a ovaj ju je veznjak u stilu iskusnog napadača pospremio u mrežu, iza leđa Tonija Silića i tako svojo momčadi donio vrijedan bod.

Umro otac Lionela Messija

Otac osmerostrukog osvajača Zlatne lopte, kapetana argentinske nogometne reprezentacije Lionela Messija, koji je ujedno bio i njegov agent, Jorge Messi umro je u dobi od 68 godina u svom rodnom gradu Rosariju, objavio je u subotu klub u kojem je Messi igrao kao dijete Newell's Old Boys.

"Club Atlético Newell's Old Boys tužno i duboko žalosno se oprašta od Jorgea Messija", objavio je klub na društvenim mrežama.

Prema argentinskim medijima, Jorge Messi umro je u petak navečer u bolnici u Rosariju.

Jorge Messi bio je ključna figura tijekom cijele sinovljeve karijere. Bio mu je prvi trener u Argentini, jedini pratitelj tijekom teških ranih godina u Barceloni, prije nego što je postao njegov agent i pregovarao o astronomskim ugovorima u njegovo ime.

Također je bio osoba s kojom je Lionel Messi volio procjenjivati ​​svoje nastupe nakon svake utakmice:

"Moj otac mi je enormno pomogao. Vrlo je kritičan prema meni. Zbog toga sam uvijek želio nadmašiti samog sebe", rekao je argentinski idol u intervjuu za DirecTV Sports 2022. godine.

Nsoki novo pojačanje Dinama

Dinamo je službeno predstavio novo pojačanje na Maksimiru, a iz redova pariškog PSG-a stigao je 19-godišnji francuski napadač Noah Nsoki.

Nsoki je potpisao petogodišnji ugovor s DInamom, do ljeta 2031. godine nakon što je u Maksimiru prošao liječnički pregled.

Francuski prvak pustio je svog talentiranog igrača bez odštete, no u ugovoru je dogovorena klauzula prema kojoj Parižanima pripada čak 50 posto od iznosa buduće prodaje.

Uprava Modrih prvotno je PSG-u ponudila 700 tisuća eura uz 10 posto od idućeg transfera, no pariški je gigant tu ponudu odbio i radije pristao na besplatno puštanje uz zadržavanje polovice prava na budući transfer.

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Modrić u Australiji: Lijepo je vidjeti toliko hrvatskih navijača

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji se s Milanom pripremao u australskom gradu Perthu, dočekan je uz ovacije i skandiranje tamošnjih Hrvata, pokazuje video objavljen na internetskoj stranici novina Hrvatski Vjesnik iz Melbournea.

Modrić je davao intervju u Crown's Sports Baru uoči prijateljske utakmice s Interom kada ga je voditelj upitao kako se osjeća po dolasku u Perth.

"Dosad je bilo sve sjajno. Lijepo je vidjeti toliko hrvatskih navijača", odgovorio je.

Ljudi u publici su ustali i skandirali "Luka, Luka" i "Zovi samo zovi...", na što im je poručio "Bravo". Oduševljeno su mu pljeskali.

U Austrliji živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka pa je to jedna od zemalja s najvećom hrvatskom dijasporom. Mnogi su nosili hrvatske zastave i dresove tijekom utakmice Milana i Intera.

Modrić je boravio u Australiji u trenutku dok se navijači pitaju hoće li nastaviti igrati za Hrvatsku. Za mjesec dana će napuniti 41 godinu, a produžio je ugovor s Milanom na godinu dana, do ljeta 2027.

Na pitanje koji bi savjet dao ambicioznim nogometašima, hrvatski kapetan je u Perthu odgovorio:

„Vjeruj u sebe, radi naporno i nikad ne odustaj. To je oduvijek bio moj mentalitet i mislim da bi mladi igrači trebali činiti isto.“

Milan, koji je s Interom remizirao 1-1, pripreme nastavlja u Indoneziji gdje će u subotu odmjeriti snage s londonskim Chelseom.