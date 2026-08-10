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ZALIHE SU SMANJENJE /

Poziv Zagrepčanima: Nedostaje krvi, provjerite možete li je darivati i spasiti nečiji život

Poziv Zagrepčanima: Nedostaje krvi, provjerite možete li je darivati i spasiti nečiji život
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Krv se može darivati radnim danom od 7.30 do 19 sati te subotom od 7.30 do 15 sati

10.8.2026.
9:30
Jaga Komazec
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Zalihe pojedinih krvnih grupa smanjene su, zbog čega je upućen poziv građanima da se odazovu darivanju krvi u Petrovoj 3 u Zagrebu.

Krv se može darivati radnim danom od 7.30 do 19 sati te subotom od 7.30 do 15 sati.

Poziv Zagrepčanima: Nedostaje krvi, provjerite možete li je darivati i spasiti nečiji život
Foto: Hrvatski zavod za transfuzijsku mediciju

Tko može darivati krv?

Darivatelj može biti svaka osoba dobrog općeg zdravstvenog stanja, u dobi od 18 do 65 godina i tjelesne težine iznad 55 kilograma, pod uvjetom da zadovoljava kriterije za odabir darivatelja krvi.

Muškarci krv mogu darivati svaka tri mjeseca, odnosno do sedam dana ranije, dok žene mogu darivati svaka četiri mjeseca, također do sedam dana ranije.

Podatak o datumu prethodnog darivanja nalazi se u Iskaznici darivatelja krvi, a oni koji je nemaju informaciju mogu dobiti na broj telefona 01/4600-337.

Priprema za darivanje

Prije dolaska preporučuje se pojesti lagani obrok i popiti dovoljno bezalkoholne tekućine.

Sa sobom je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te zdravstvenu iskaznicu. Darivatelji koji imaju Iskaznicu darivatelja krvi trebaju ponijeti i nju kako bi im se moglo evidentirati novo darivanje.

Građani koji mogu darivati krv pozvani su da se odazovu pozivu i pomognu u obnovi smanjenih zaliha.

Krvne GrupeZalihe KrviPetrovaDarivatelji Krvi
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