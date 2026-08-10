Policija ušla u Gradsku upravu Slavonskog Broda: Doznajemo što istražuju

Kako doznajemo policija je u ponedjeljak ujutro upala u Gradsku upravu Slavonskog Broda.

Zamjenica županijske državne odvjetnice izvijestila je naknadno da je Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu naložilo Policijskoj upravi brodsko-posavskoj poduzimanje izvida radi provjere navoda iz članaka objavljenih na više portala vezano uz pogodovanje pojedinim trgovačkim društvima kod izgradnje odbojkaškog terena na Vijušu.

SBonline piše kako povod dolaska nije poznat, ali pretpostavljaju da je razlog podnošenje kaznene prijave protiv gradonačelnika Mirka Duspare, pročelnice UO za gospodarstvo Ankice Majetić i još nekih gradonačelnikovih bliskih suradnika, na osnovu niza navoda u medijima oko netransparentnosti u radu i možebitnim pogodovanjima nekim tvrtkama koje usko i duži niz godina posluju s Gradom Slavonskim Brodom.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske potvrdili su za SBonline da se u Gradskoj upravi provode provjere istinitosti navoda.

Ispred Gradske uprave parkirano je policijsko vozilo.

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