Manekenka Faretta Radić žestoko oplela po dijelu navijača Hajduka: 'Može vas biti sram'

Svjetski poznata hrvatska manekenka Faretta Radić (28) oglasila se nakon remija Hajduka i Istre te žestoko kritizirala dio navijača zbog zvižduka i povika upućenih treneru i igračima. Radić, koja ističe da Hajduk prati i voli, nije skrivala razočaranje atmosferom na Poljudu, poručivši kako joj je bilo neugodno zbog ponašanja dijela publike.

"Dragi ‘navijači‘ Hajduka, može vas biti sram zbog svih zvižduka upućenih treneru. Na prošloj utakmici bila sam na Poljudu i nisam mogla vjerovati što čujem. Mene je bilo sram umjesto svih vas, takozvanih navijača koji se sjete da Hajduk postoji samo kad njima odgovara", napisala je manekenka.

U nastavku poruke još se žešće osvrnula na, kako ih je nazvala, "sezonske navijače", poručivši da joj je draže vidjeti manji broj onih koji iskreno podržavaju klub nego pun stadion onih koji kritiziraju čim rezultat nije prema njihovim očekivanjima.

''Može vas biti sram! Iskreno, draže mi je kad nas je na stadionu osam do deset tisuća pravih navijača, nego kad dođu svi ti sezonski ‘navijači‘ koji misle da su najpametniji na svijetu i uzimaju si za pravo raditi ovakve gluposti", stoji u objavi.

"A povici nakon današnje utakmice? Koga tjerate? Sami sebe? Prošla sezona počela je bacanjem baklji na igrače, a ova sada počinje ovakvim primitivnim ponašanjem prema svima. Kao netko tko Hajduk istinski voli i prati, mogu vam reći samo jedno: ne možete se zvati navijačima ako istovremeno pljujete po svemu čim nešto nije po vašem", napisala je za kraj.