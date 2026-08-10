Ukrajinski dronovi udarili duboko u Rusiji: 13 mrtvih, među njima i dijete

Broj poginulih u velikom ukrajinskom napadu dronovima na ruski Nižnjekamsk u Tatarstanu porastao je na 13, objavio je Sky News pozivajući se na ruske medije.

Među poginulima je, prema navodima lokalnih istražitelja, i dijete, dok je gradonačelnik Nižnjekamska ranije izvijestio da je još 39 osoba ozlijeđeno.

Riječ je o gradu u kojem se nalazi velika rafinerija TANECO.

🔥🛢️Russia’s TANECO oil refinery in Nizhnekamsk came under a drone attack early this morning.



The refinery has a design processing capacity of about 15 million tonnes per year, making it one of Russia’s largest. pic.twitter.com/7fKNSkQm3b — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 10, 2026

Moskva se oglasila o napadu

O napadu se prvi put oglasilo i rusko Ministarstvo vanjskih poslova. Ruski veleposlanik Rodion Mirošnik optužio je Ukrajinu za "otvorene terorističke napade", spominjući napade na Nižnjekamsk i Belgorodsku oblast, gdje je dan ranije poginulo pet osoba.

"U tijeku je čitav niz otvorenih terorističkih napada. U samo posljednja dva dana broj civilnih žrtava u dva incidenta premašio je 80 ljudi", poručio je Mirošnik.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ni drugi visoki ukrajinski dužnosnici zasad se nisu oglasili o današnjem napadu.

Nastavak ruskih napada

Istodobno se nastavljaju i ruski napadi na Ukrajinu. U granatiranju sela Buhaivka u Harkivskoj oblasti poginulo je pet osoba, dok je broj ozlijeđenih u napadima navođenim bombama na Sumi porastao na 14.

Podsjetimo, ukrajinske snage su tijekom noći napale rafineriju u Tatarstanu, kao i ciljeve na okupiranom Krimu i u Donjeckoj oblasti.

Rusija je istodobno izvela snažan napad na Odesu s 11 raketa i gotovo 100 dronova. U napadima na Odesu bilo je najmanje 14 ozlijeđenih, a zbog udara na energetsku infrastrukturu stotine tisuća kućanstava ostale su bez struje.