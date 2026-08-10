Ukrajinci udarili duboko u Rusiji, Moskva zasula Odesu raketama i dronovima

Ukrajinske snage tijekom noći 10. kolovoza izvele su niz napada na ciljeve u Rusiji i na okupiranim područjima Ukrajine. Na meti se našla rafinerija nafte u ruskom Tatarstanu, dok su u Simferopolju na okupiranom Krimu nakon eksplozija dijelovi grada ostali bez električne energije. O napadima i njihovim posljedicama izvijestili su ukrajinski mediji i kanali koji prate rat.

Kako piše Kyiv Independent, pozivajući se na Telegram kanal Supernova Plus, očevici su objavili snimke dronova iznad Nižnjekamska u ruskoj Republici Tatarstan, gdje je navodno napadnuta rafinerija nafte.

🔴 Drones attack major oil refinery in Tatarstan, Russia.



On August 10, drones struck an oil refinery in Nizhnekamsk, Tatarstan, targeting a major facility capable of processing over 16 million tons of crude annually. pic.twitter.com/YCATr7iKfU — UNITED24 Media (@United24media) August 10, 2026

Istodobno su eksplozije odjekivale Simferopoljem na okupiranom Krimu. Dijelovi grada privremeno su ostali bez struje nakon što su se tijekom napada dronovima čule eksplozije i pucnjava, izvijestio je proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind pozivajući se na lokalno stanovništvo.

Napadi su zabilježeni i na okupiranom području Donjecke oblasti. Prema informacijama monitoring kanala Exilenova Plus, ukrajinske snage gađale su energetsku infrastrukturu, dok je u gradu Makiivki izbio požar u trgovačkom centru.

In Makiivka, the Galaktika shopping center (formerly Epicentr) continues to burn out. pic.twitter.com/vCfRjekgny — Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 10, 2026

Ukrajina posljednjih mjeseci redovito izvodi napade na vojnu i energetsku infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i na područjima Ukrajine pod ruskom okupacijom. Kijev takve operacije vidi kao način slabljenja ruskih vojnih i logističkih kapaciteta.

Rafinerije sve češće na meti

Novi napadi uslijedili su samo dva dana nakon udara na nekoliko ciljeva u Rusiji.

U noći 8. kolovoza ukrajinske snage napale su lanser protuzračnog sustava S-400 "Triumph" u ruskom Krasnodarskom kraju, objavio je zapovjednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava Robert Brovdi, poznat pod nadimkom "Madyar". Prema njegovim tvrdnjama, sustav je samo nekoliko sati ranije korišten za ispaljivanje projektila prema Ukrajini.

Istog jutra napadnute su i ruske rafinerije nafte.

U ruskim napadima najmanje 14 ozlijeđenih

Nastavljaju se i ruski napadi na Ukrajinu. Raketama je napadnuta Odesa tijekom noći, 9. kolovoza, oštetivši stambene zgrade i ranivši najmanje 14 ljudi u gradu.

🇺🇦 🇷🇺 #BREAKING | The Russian Ministry of Defense officially confirmed missile strikes targeting the Odesa Thermal Power Plant and 7 electrical substations. Strike footage and satellite images were released. A deliberate and devastating campaign against civilian energy… pic.twitter.com/PNhPFoiKpQ — Burak Keskin (@Burak_Keskin85) August 10, 2026

Jedanaest ozlijeđenih žrtava je hospitalizirano, a jedna osoba je u teškom stanju, izvijestio je guverner Odeske oblasti Oleh Kiper.

Prethodno je regionalna uprava izjavila da većina ozlijeđenih ima rane od šrapnela.

🚀Russian troops launched a combined air strike against the Odesa thermal power plant and seven electrical substations. They also destroyed infrastructure at the Bugrovatoye gas field in the Sumy region, which was being used by the ukrainian army. pic.twitter.com/FI6U7j1YQm — Abraracursix abdala (@Abraracurs64713) August 10, 2026

Fotografije i videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju požare koji gore u nekoliko visokih stambenih zgrada i kuća u gradu.

Horrible footage coming out of Odesa after the russian syphilitic federation just attacked the city center😡!The info about eventual civilian casualties is to be clarified! Shame on Ukraine's allies for refusing to close the sky or put their boots on the ground😡! @IntlCrimCourt pic.twitter.com/TFFvXtslQF — Clown (@DanaSLJL) August 9, 2026

Prekidi opskrbom struje i vode

Najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka DTEK izjavila je da je napadnuta energetska infrastruktura, što je izazvalo nestanke struje u gradu, a prekinuta je i opskrba vodom. DTEK očekuje da će voda ponovno teći tijekom jutra i radi na popravcima električne mreže.

"Šteta je ozbiljna, a popravci će potrajati. Energetski radnici diljem Odeske regije čine sve što je moguće kako bi što prije obnovili opskrbu električnom energijom", objavio je DTEK na svom Telegram kanalu.

U svom večernjem obraćanju 9. kolovoza, predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je 300.000 obitelji u Odesi ostalo bez struje jutro nakon napada. Struja je vraćena trećini pogođenih, rekao je

Ukrajinske zračne snage upozorile su na početak napada oko 3.30 ujutro po lokalnom vremenu neposredno prije nego što su se eksplozije čule u gradu, a kasnije tijekom noći prijavljeni su dodatni valovi raketnih napada.

The Russian army launched a massive attack on Odessa's power sector



▪️Russian troops launched a combined missile and air strike on the Odessa Thermal Power Plant and seven electrical substations:

▪️ Usatovo 330 kV,

▪️ Tsentropolit 330 kV,

▪️ Artsikh 330 kV, pic.twitter.com/198HsuxDIv — cvetko35 (@cvetko35) August 9, 2026

Ukrajinske oružane snage kasnije su izjavile da je Rusija rasporedila 11 raketa na "balističkoj putanji" protiv Odese, zajedno s gotovo 100 dronova, od kojih je 72 posto presretnuto.

Međutim, oborili su samo jednu od 11 raketa.

Smješten na jugu Ukrajine uz Crno more, lučki grad Odesa redovito je meta ruskih napada zbog blizine Krima koji je pod ruskom okupacijom. Ruske snage su ovog ljeta pojačale napade na Odesu i okolnu regiju, što se poklopilo s vrhuncem turističke sezone, kada tisuće posjetitelja putuju na obalu Crnog mora.

Grad je meta napada i dronovima i raketama, uključujući rakete Banderol, koje je Rusija koristila za napade na lučku infrastrukturu u regiji.