Kao da je Sophia Loren stigla u Split: Nova kolekcija Monike Sablić slavi mediteransku ženstvenost
Kroz cijelu kolekciju provlači se estetika koja podsjeća na žene talijanske kinematografije druge polovice prošlog stoljeća
Splitska dizajnerica Monika Sablić predstavila je novu modnu kampanju te je svoj ljetni dizajn pretvorila u malu posvetu Mediteranu: njegovim bojama, ženstvenosti i neodoljivoj lakoći življenja.
Razmišljanje što veže Split i Dalmaciju s mediteranskim zemljama, posebno Italijom, bila je početna nit vodilja pri nastanku nove mini ljetne kolekcije poznate splitske dizajnerice. Isti odnos prema moru, hrani i dugim ljetnim danima, ista potreba da se život barem nakratko preseli na terasu, za stol, među ljude.
I, možda najvažnije, gotovo jednako razumijevanje mode – kao dijela svakodnevice koji ne mora biti ozbiljan da bi bio elegantan. Upravo iz tog mediteranskog savezništva nastale su tri upečatljive haljine: pepita retro siluete, namijenjena za sve ljetne prigode, crvena haljina golih ramena nježnog tulipan kroja koja simbolizira mediteranski temperament te ona pariško plave boje s uzorkom leoparda u kojoj ne možete ostati nezamijećene. Kolekciju zaokružuje bijeli komplet sastavljen od širokih prozračnih hlača te košulje s voluminoznim rukavima.
Kroz cijelu kolekciju provlači se estetika koja podsjeća na žene talijanske kinematografije druge polovice prošlog stoljeća – na vrijeme Sophije Loren i mediteranskih diva koje su znale spojiti raskošnu ženstvenost, samopouzdanje i onu teško objašnjivu nonšalanciju zbog koje je izgledalo kao da o svom izgledu uopće nisu razmišljale.
''Oduvijek me veseli sličnost Dalmacije i Italije. Baš zato dok sam promišljala kolekciju sjetila sam se talijanske riječi insieme – zajedno. Dijelimo more, gastronomiju, temperament, odnos prema obitelji i druženju, ali i jednu vrlo specifičnu vrstu ženstvenosti. Volim fotografije talijanskih žena iz šezdesetih i sedamdesetih godina, Sophiju Loren i velike dive toga vremena, jer su bile izrazito ženstvene, a istodobno snažne i potpuno svoje. Nisu se bojale boje, dekoltea, velikih naočala, nakita ni naglašene siluete. Upravo sam taj duh željela prenijeti u ovu kolekciju, ali ga ispričati na svoj, dalmatinski, splitski način – odjećom u kojoj se žena može osjećati posebno, a opet potpuno prirodno.“, pojasnila je Monika Sablić.