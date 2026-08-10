Kao da je Sophia Loren stigla u Split: Nova kolekcija Monike Sablić slavi mediteransku ženstvenost

Splitska dizajnerica Monika Sablić predstavila je novu modnu kampanju te je svoj ljetni dizajn pretvorila u malu posvetu Mediteranu: njegovim bojama, ženstvenosti i neodoljivoj lakoći življenja.

Razmišljanje što veže Split i Dalmaciju s mediteranskim zemljama, posebno Italijom, bila je početna nit vodilja pri nastanku nove mini ljetne kolekcije poznate splitske dizajnerice. Isti odnos prema moru, hrani i dugim ljetnim danima, ista potreba da se život barem nakratko preseli na terasu, za stol, među ljude.

Foto: Privatni album

I, možda najvažnije, gotovo jednako razumijevanje mode – kao dijela svakodnevice koji ne mora biti ozbiljan da bi bio elegantan. Upravo iz tog mediteranskog savezništva nastale su tri upečatljive haljine: pepita retro siluete, namijenjena za sve ljetne prigode, crvena haljina golih ramena nježnog tulipan kroja koja simbolizira mediteranski temperament te ona pariško plave boje s uzorkom leoparda u kojoj ne možete ostati nezamijećene. Kolekciju zaokružuje bijeli komplet sastavljen od širokih prozračnih hlača te košulje s voluminoznim rukavima.

Foto: Privatni album

Kroz cijelu kolekciju provlači se estetika koja podsjeća na žene talijanske kinematografije druge polovice prošlog stoljeća – na vrijeme Sophije Loren i mediteranskih diva koje su znale spojiti raskošnu ženstvenost, samopouzdanje i onu teško objašnjivu nonšalanciju zbog koje je izgledalo kao da o svom izgledu uopće nisu razmišljale.

Foto: Privatni album

''Oduvijek me veseli sličnost Dalmacije i Italije. Baš zato dok sam promišljala kolekciju sjetila sam se talijanske riječi insieme – zajedno. Dijelimo more, gastronomiju, temperament, odnos prema obitelji i druženju, ali i jednu vrlo specifičnu vrstu ženstvenosti. Volim fotografije talijanskih žena iz šezdesetih i sedamdesetih godina, Sophiju Loren i velike dive toga vremena, jer su bile izrazito ženstvene, a istodobno snažne i potpuno svoje. Nisu se bojale boje, dekoltea, velikih naočala, nakita ni naglašene siluete. Upravo sam taj duh željela prenijeti u ovu kolekciju, ali ga ispričati na svoj, dalmatinski, splitski način – odjećom u kojoj se žena može osjećati posebno, a opet potpuno prirodno.“, pojasnila je Monika Sablić.