Dok drugi bježe na more, ona ljetuje u Lici: 'Znam da zvuči čudno što sam baš tu'

Mnogi ljudi za ljetni godišnji odmor izaberu more, no Majda Lojo Pavlović ljetuje u Lici u Prozoru, a za Lika Club otkrila je zašto.

"Znam da zvuči čudno što sam od svih mogućih mjesta za ljetovanje odabrala baš Liku, ali jutros dok sam s prijateljima sjedila u čarobnom ambijentu Gacka 'plaže' ispred kuće u kojoj sam odsjela odgovori na pitanje zašto sami su se nametnuli", kazala je.

Majda je kao prednosti za odluku o ljetovanju, između ostalog, navela kvalitetan odmor, mir, prirodne ljepote te bogata gastronomsku ponudu. Ona je istaknula da se uz Gacku ljetna žega puno lakše podnosi, a noćima se može ugodno spavati bez upaljene klime.

"Čak niti 34 stupnja ne osjećate kao smetnju", rekla je.

Majda smatra da bi zbog sve toplijih ljeta u godinama koje dolaze Lika mogla postati sve privlačnija turistima.

'Nešto slično na moru koštalo bi i dvostruko više'

Njoj su se posebno svidjeli ljudi koji žive u Lici. Otkrila je da su njezini domaćini divni.

"Lijepo sam dočekana, svaki moj upit riješe učas, diskretni su, a opet ako poželim s njima piti kavu/rakiju tu su za sve navedeno. Plaćam vrlo prihvatljivu cijenu, a nešto slično na moru koštalo bi i dvostruko više, nebitno gdje", objasnile je.

Maja je na ljetovanje u Liku došla s prijateljicama te je kazala da su svi toliko oduševljeni da se vraćaju idućeg ljeta.

"Ja se sigurno vraćam idućeg ljeta, a možda će i društvo biti veće!", istaknula je, a za mjesto gdje ljetuje kratko je rekla da je "Raj!".

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