Oduševio je hrvatski otok i to zbog posebnog razloga: 'Mislim da je to najveći luksuz'

Hrvatska influencerica Daniela, na Instagramu poznata kao @danci2501, objavila je video s ljetovanja koji je idiličnim prizorima otoka Žirja privukao veliku pažnju. Svojim je pratiteljima otkrila zašto je ovo mjesto za nju postalo sinonim za savršeni odmor.

"Zaljubljena sam", kratko je napisala u opisu videa koji prikazuje nju, njezinog partnera i zlatnog retrivera kako uživaju u potpunoj samoći.

"Ne mogu vjerovati da usred sezone postoji ovakav otok, a da gotovo nitko ne priča o njemu", kazala je Daniela na početku videa i pokazala kako šeta sa psom, a objavila je i snimke kako se ona i partner sa svojim ljubimcem kupaju u bistrom i čistom moru.

"Odlučili smo prošetati otokom i već nakon nekoliko minuta bilo mi je jasno zašto se ljudi zaljube u ovo mjesto. Žirje je najveći i najudaljeniji naseljeni otok šibenskog arhipelaga, ali upravo zato ima neku posebnu čar. Ovdje nema gužve. Nema apartmana na svakom koraku i nema prepunih plaža", objasnila je Daniela.

'More je nestvarno čisto'

Ona je istaknula da je na Žirju svugdje nevjerojatan mir te da je imala osjećaj kao da je vrijeme stalo, a najviše ju je oduševila netaknuta priroda.

"Dok smo šetali, doslovno smo imali osjećaj kao da je vrijeme ovdje stalo ili kao da uopće nije sezona. Svugdje su kamene kuće, maslinici i taj nevjerojatan mir. Ono što me najviše oduševilo je koliko je priroda ovdje ostala netaknuta", rekla je.

"More je nestvarno čisto, uvale su prekrasne, a mnoge plaže izgledaju kao da ih imaš samo za sebe", kazala je Daniela, a onda se pohvalila predivnom plažom koju su ona i partner našli samo za sebe.

"Iskreno, ovo mi je jedan od rijetkih otoka na kojem sam pomislila da bih mogla bez problema provesti cijelo ljeto. Možda nije najpoznatiji, ali upravo je u tome njegova najveća ljepota", poručila je za kraj.

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