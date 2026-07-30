Ostat će vam samo jedna želja: Savršen vikend bijeg i tajna koju čuva dragulj Istre

Rovinj, jedan od najfotogeničnijih gradova Mediterana, s pravom nosi titulu istarskog bisera. Njegove šarene fasade, uske kamene uličice i blistavo more stvaraju kulisu idealnu za bijeg od svakodnevice. Bilo da planirate opuštajući obiteljski odmor ili dinamičan vikend s prijateljima, ovaj grad nudi savršenu mješavinu povijesti, gastronomije i prirodnih ljepota.

Kada posjetiti istarski biser?

Iako Rovinj ljeti vrvi životom, njegov šarm najbolje se doživljava u mirnijim mjesecima. Proljeće, od travnja do lipnja, i rana jesen, tijekom rujna i listopada, idealna su razdoblja za posjet. Temperature su ugodne za istraživanje grada pješice, a izbjegavaju se velike ljetne gužve i vrućine. Tada grad diše punim plućima, nudeći autentičniji doživljaj.

Rovinj po mjeri obitelji: Istraživanje i avantura

Stari grad Rovinja, sa svojim labirintom kamenih ulica, pješačka je zona i sigurno igralište za male istraživače. Roditelji mogu bezbrižno šetati dok se dive venecijanskoj arhitekturi i skrivenim prolazima koji vode do mora. Ulica Grisia, poznata po umjetničkim galerijama, vodi vas strmo uzbrdo do gradske dominante.

Na samom vrhu ponosno stoji crkva svete Eufemije. Uspon na njen 60 metara visok zvonik iskustvo je za sebe, a nagrada je spektakularan panoramski pogled na crvene krovove i rovinjski arhipelag. Toranj čuva i jednu tajnu: na vrhu se nalazi kip svete Eufemije koji se okreće na vjetru i služi kao drevni meteorolog - kada gleda prema moru, vrijeme će biti lijepo. Legenda kaže da je mramorni sarkofag sa svetičinim tijelom čudesno doplovio do obale, a na vrh brda uspio ga je dovući samo dječak sa svojim junicama.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Nakon povijesti, vrijeme je za prirodu. Park šuma Zlatni rt (Punta Corrente), udaljena dvadesetak minuta šetnje, zelena je oaza za piknik, vožnju biciklom ili odmor u hladu borova. Unutar parka nalaze se brojne šljunčane uvale i plaže, poput popularne plaže Lone, koje su zbog svog plitkog ulaza u more savršene za djecu. Za potpunu morsku avanturu, izleti brodom oko obližnjih otoka nude priliku za kupanje u skrivenim uvalama.

Vikend s prijateljima: Adrenalin, gastronomija i zalasci sunca

Dok obitelji uživaju u mirnijim aktivnostima, Rovinj za prijateljska druženja nudi pregršt uzbuđenja. Za aktivne, mogućnosti su brojne: od unajmljivanja kajaka za istraživanje obale, preko ronjenja, do bicikliranja kroz unutrašnjost Istre. Stijene u parku Zlatni rt popularno su odredište i za slobodno penjanje.

Istra je prije svega prava gastronomska meka, a Rovinj je njeno srce. Ručak u nekoj od skrivenih konoba u Starom gradu, gdje se poslužuju domaći fuži s cijenjenim tartufima ili svježe srdele s gradela, autentično je istarsko iskustvo. Posjet seoskom gospodarstvu u okolici nudi domaća jela u rustikalnom ambijentu, dok restorani s Michelinovom preporukom pomiču granice kulinarstva.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Zalasci sunca u Rovinju su legendarni. Mjesta smještena na stijenama tik uz more, nude nezaboravno iskustvo ispijanja koktela dok sunce tone u Jadran. Ambijent je sofisticiran, no pogled i atmosfera su neprocjenjivi. Za opušteniju varijantu, dovoljno je kupiti bocu lokalne malvazije i pronaći svoje mjesto na stijenama poluotoka, baš kao što to rade i mještani.

Manje poznate priče staroga grada

Iza razglednice krije se grad bogate povijesti. Najzanimljivija je činjenica da Rovinj nije oduvijek bio poluotok. Sve do 1763. godine, Stari grad bio je otok, odvojen od kopna kanalom koji je tada zatrpan. Ta otočna izoliranost objašnjava zbijenost kuća i uske ulice koje se penju prema vrhu. Od nekadašnjih sedam gradskih vrata, danas su sačuvana tri: Vrata sv. Benedikta, Portica i Vrata sv. Križa. Šetnjom kroz njih možete zamisliti kako je grad nekada disao, zaštićen zidinama. Obratite pozornost i na Balbijev luk, glavni ulaz u stari grad, na kojem se šepuri mletački lav, svjedok duge vladavine Venecije. Obratite pozornost i na karakteristične dimnjake, posebnost stare jezgre.

Kako stići i ne potrošiti previše?

Iako se vožnja automobilom čini najbržom, putovanje autobusom do Rovinja često je najisplativije. Linije su redovite, a vožnja opuštajuća. Putovanje iz Zagreba traje između tri i četiri i pol sata, s cijenom karte od oko 19 eura. Automobilom, put traje oko tri sata, no treba dodati troškove goriva i cestarine od otprilike 18 eura.

Iz Rijeke je autobusom potrebno sat i pol do dva i pol sata, s cijenama karata od 10 eura. Automobilom vožnja traje oko sat i pol, uz cestarinu od oko 9 eura.

Putnici iz Splita autobusom će putovati osam do jedanaest sati za oko 58 eura. Automobilom je putovanje znatno kraće, oko pet sati, ali uz cestarinu od otprilike 25 do 30 eura. Planiranje putovanja automobilom može pomoći u izračunu troškova, no autobus ostaje financijski najprihvatljivija opcija, oslobađajući vas brige oko parkinga.

Rovinj je mnogo više od lijepe kulise; on je grad s dušom koji poziva na istraživanje. Svaka ulica priča svoju priču, svaki zalogaj otkriva bogatstvo Istre, a svaki zalazak sunca ostaje urezan u pamćenje. Bilo da tragate za obiteljskim uspomenama ili nezaboravnim trenucima s prijateljima, Rovinj će vam to bez sumnje pružiti, ostavljajući vas s jedinom željom - da se vratite.

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