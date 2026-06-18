U srcu Slavonije skriva se planina koja je nekoć bila otok: Posjetite živi udžbenik geologije

Kada pomislite na Slavoniju, prve slike su vjerojatno beskrajna zlatna polja, bogata trpeza i gostoljubivost koja vas tjera da se osjećate kao kod kuće.

No, duboko u srcu ove često zanemarene hrvatske regije krije se nešto posve neočekivano: planina koja je nekoć bila otok, muzej koji je zapravo visokotehnološki vremeplov i krajolici koji izgledaju kao da su kulisa za dokumentarac o prirodi. Dobrodošli u Park prirode Papuk, prvi hrvatski geopark pod zaštitom UNESCO-a.

Putovanje u davnu prošlost

Papuk nije samo planina; on je živi udžbenik geologije. Prije više milijuna godina, njegovi vrhovi ponosno su se izdizali kao otok iznad drevnog Panonskog mora. Danas, dok hodate njegovim stazama, doslovno koračate po fosilima davno izumrlih morskih stvorenja.

Stijene Papuka, od kojih su neke stare i preko 400 milijuna godina, najstarije su u Hrvatskoj i pričaju nevjerojatnu priču o tektonskim pomacima, vulkanima i promjenama koje su oblikovale ovaj dio Europe.

Najbolje mjesto za početak ovog putovanja kroz vrijeme je Geo info centar u Voćinu. Smješten u mirnom selu, ovaj moderni centar na 800 četvornih metara spaja geologiju, biologiju i arheologiju na interaktivan i zabavan način. Glavna zvijezda je 6D kino koje posjetitelje katapultira u prošlost.

Sjedala se tresu, vjetar puše i odjednom svjedočite stvaranju planinskih lanaca i pogledu na dinosaure. To je iskustvo iz kojeg i djeca i odrasli izlaze razrogačenih očiju, sa sasvim novim poštovanjem prema tlu pod nogama. Za one koje više zanima povijest, arheološki izlošci vode vas od željeznog doba do srednjeg vijeka.

Zelena oaza za avanturiste i obitelji

Naravno, muzej je samo uvod u ono što nudi sama planina. S više od 96 posto površine prekrivene gustom šumom, uglavnom bukvom i hrastom, Papuk je igralište za ljubitelje prirode. Kroz park se proteže oko 200 kilometara označenih planinarskih staza, kao i brojne rute za brdski biciklizam.

Nezaobilazna točka i najposjećeniji dio parka je Park-šuma Jankovac. Ova dolina proglašena je zaštićenom 1955. godine, a u njoj se nalaze dva idilična jezera, izvor i najljepši ukras parka – trideset pet metara visok slap Skakavac.

Kroz najljepše dijelove vodi "Grofova poučna staza", lagana kružna staza idealna za obitelji. Za one željne pogleda koji oduzima dah, uspon na vrh Ivačka glava (913 m) nagradit će vas panoramom koja seže preko cijele Podravine sve do mađarske planine Mecsek.

Foto: Shutterstock

Ljubitelji adrenalina svoje mjesto će pronaći u Adrenalinskom parku Duboka, smještenom u blizini Velike. S dva poligona različite težine, stijenom za penjanje i zip-lineom, park nudi sigurnu zabavu za sve uzraste pod nadzorom certificiranih instruktora.

Tragovima vitezova i vila

Papuk nije samo prirodno, već i povijesno bogatstvo. U njegovim šumama skriveni su ostaci čak sedam srednjovjekovnih utvrda. Najpoznatija i najveća među njima je Ružica grad kod Orahovice, monumentalna tvrđava čija je gradnja obavijena velom tajne i legendi. Jedna od njih govori o vilama koje su se ovdje sastajale, a čiji je mir narušio plemić odlučivši sagraditi grad.

Vile su, kaže priča, činile sve da ga spriječe, a kada je plemić u zamku uhvatio vilu Ružicu i uzidao je u temelje, kletva je stigla i njega i njegovo zdanje. Danas su njezine impresivne zidine jedno od najočuvanijih utvrđenja u Hrvatskoj i omiljeno izletište.

Planiranje posjeta

Do Parka prirode Papuk lako je doći iz većih hrvatskih gradova. Najznačajniji ulaz s južne strane je u mjestu Velika, do kojeg se iz smjera Zagreba najbrže dolazi autocestom A3 do izlaza Nova Gradiška, a potom preko Požege. Putovanje traje oko dva i pol sata. S istočne strane, iz Osijeka, put traje oko dva sata, a glavni ulazi su Voćin i Orahovica.

Cijene ulaznica su pristupačne. Ulaz u Park-šumu Jankovac radnim danom iznosi 2,00 €, a vikendom i blagdanima 3,00 €. Ulaznica za odrasle u Geo info centar Voćin stoji 8,00 €, dok je obiteljska 20,00 €. Za Adrenalinski park Duboka potrebno je izdvojiti 14,00 € za odrasle za 90 minuta korištenja. Za sve detaljne informacije o radnom vremenu i ponudi, najbolje je provjeriti službene stranice Parka prirode Papuk.

Papuk je dokaz da unutrašnjost Hrvatske krije dragulje koji zaslužuju biti otkriveni. Bilo da ste u potrazi za mirnom šetnjom kroz jesensku šumu obojenu zlatom, adrenalinskom avanturom ili putovanjem u daleku prošlost, ova slavonska planina nudi sve. Zaboravite na trenutak obalu i gužve i dopustite da vas iznenadi planina koja je nekad bila otok.

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