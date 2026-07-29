Garcia sprema drugačiji Hajduk: 'Neću vam reći kako ćemo zamijeniti Brajkovića'

Hajduk u četvrtak od 19 sati igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa.

"Pafos će sigurno napasti jer gubi. To bismo i mi napravili da smo u toj situaciji, ali svakako ćemo to napraviti jer je to naš stil. Pafos će sigurno pokušati izaći visoko na nas, mi ćemo pokušati kontrolirati utakmicu. Naš plan ostaje isti", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia pa se osvrnuo na atmosferu u momčadi nakon ozljede Roka Brajkovića:

"Atmosfera je dobra. Imamo dobru kemiju, dobre odnose. Nećemo se lagati, ta ozljeda je imala utjecaja na nas, to je bio šok. Vidio sam veliki napredak kod njega, fizički i mentalni. Njegov pristup svemu je bio odličan. Teško je vidjeti takvo što, ali siguran sam da će se vratiti još jači. Igrači žele igrati za njega, žele izboriti prolaz za njega.

Odakle u ovom trenutku dolazi najveća prijetnja Pafosa?

"Pafos ima dobru ekipu, trebamo raditi kao momčad. Moramo raditi ono što smo radili i u prijašnjim utakmicama. Trebamo biti dobro organizirani i dobro pritiskati. Imaju igrače koji mogu stvoriti razliku. To je sigurno. Mislim da nas mogu kazniti, ako nismo dobro organizirani."

Tko će umjesto Brajkovića?

"To vam neću otkriti. Realnost je da nemamo puno igrača na toj poziciji, ali imamo dosta igrača koji mogu to pokriti. Bit će im novo, ali siguran sam da će dobro odraditi posao. Jaja je tamo bio dobar u prvoj utakmici, ali i na drugim pozicijama su bili dobri. Imaju kvalitete preko cijelog terena."

Iskustvo važno, ali nije presudno

U ovakvim utakmicama iskustvo je često ono što donese prevagu, a Pafosova početna postava na Poljudu bila je u prosjeku oko pet godina starija od Hajdukove.

"Mladi smo, da. Ne mogu igrače učiniti starijima. U nogometu ništa nije sigurno. Pripremamo se kao i za svaku utakmicu, uz male promjene ovisno o protivniku. Imamo mlade igrače, ali imamo duh. Alec je prvi s iskustvom. Očekujem puno od njega, zaista. Imamo mladu momčad, ali radimo dobro. PSG je mlada momčad pa osvajaju sve. Iskustvo je važna stvar, ali nije presudna."

Vratio se i Niko Sigur.

"Sretan sam, došao je prije dva dana. Imao je tri tjedna odmora. Ne znam hoće li igrati, lijepo ga je vidjeti. Imao je dobro Svjetsko prvenstvo, igrao je dosta. Sretan sam zbog njega, lijepo je vidjeti da igrači s kojima radiš ostvaruju uspjehe."

Od novopridošlica smo do sada vidjeli Acapandiea, Van Hoorenbeecka, Dalissona i Del Morala, ali nismo Brrutija i Šutala. Kakvo je stanje s njima i hoćemo li ih vidjeti možda sutra?

"Šutalo je jako mlad, došao je iz juniora Dinama. Nema još seniorski nastup, jako sam sretan s njim. Brruti je došao iz Kosova, prilagođava se. Bit će to sve dobro, jako sam zadovoljan s njima. Oni su naša budućnost."