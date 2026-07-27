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KAKAV RASPLET /

Hajduk objavio raskid ugovora: Krovinović u senzacionalnom transferu ide u Brazil!

Hajduk objavio raskid ugovora: Krovinović u senzacionalnom transferu ide u Brazil!
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Krovinović se odrekao dijela primanja koja su mu pripadala do kraja ugovora s Hajdukom

27.7.2026.
17:06
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
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Hajduk je objavio kako je postigao dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Guillamonom

Filip Krovinović u Hajduk je stigao iz Benfice u srpnju 2021. godine te je u proteklih pet godina odigrao ukupno 192 službene utakmice za Bijele. Impresivna je to brojka kojom je danas 30-godišnji veznjak ušao među 50 igrača s najviše nastupa za Bijele. 

Kako piše Germanijak, Krovinović je potpisao za brazilski Gremio u jednom od senzacionalnijih transfera ovog ljeta. Rijetki su hrvatski igrači odlazili u Brazil. Ne uzmemo li u obzir Eduarda i Sammira koji su nakon HNL-a u svojim fazama karijere igrali u Brazilu, jedini je golman Domagoj Kranjčec, koji je svojedobno branio za Atletico Paranaense.

Dodajmo i kako se prema pisanju 24sata, Krovinović odrekao dijela primanja koja su mu pripadala do kraja ugovora s Hajdukom. 

Krovinović je debitirao u 2:0 pobjedi protiv Tobola na Poljudu, a posljednji put bijeli dres nosio je u 2:2 remiju na gostovanju kod Slaven Belupa u prošloj sezoni. Ukupno je za Hajduk postigao 21 pogodak te upisao 14 asistencija za svoje suigrače. 

Hugo Guillamon u Hajduk je stigao u srpnju prošle godine u transferu iz Valencije. Za Hajduk je odigrao ukupno 26 utakmica te pri tom upisao jednu asistenciju. Debitirao je u rujnu prošle godine u porazu na gostovanju kod Varaždina, a posljednju utakmicu za Bijele odigrao je u lipnju u 6:3 pobjedi u dvoboju s Vukovarom 1991 na Poljudu. 

Filip KrovinovićHajdukGremio
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