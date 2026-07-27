FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA ŠTETA /

Hajdukov dragulj dočekao najgore moguće vijesti: Doživio je jako tešku ozljedu

Hajdukov dragulj dočekao najgore moguće vijesti: Doživio je jako tešku ozljedu
×
Foto: Denis Kapetanović /PIXSELL

Brajkoviću su potrgani prednji križni ligamenti

27.7.2026.
15:50
Sportski.net
Denis Kapetanović /PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Jako loše vijesti za Hajduk. Nakon što je došla vijest da se mladi Roko Brajković ozlijedio na treningu i da neće putovati na Cipar na utakmicu s Pafosom, magnetska rezonanca je pokazala najgore moguće vijesti.

Brajkoviću su potrgani prednji križni ligamenti i čeka ga dug oporavak od barem osam mjeseci što znači da Gonzalo Garcia na njega neće moći računati ove sezone. Velika je to šteta za Hajduk i za mladog Brajkovića kojemu je tek 21 godina, a prve tri utakmice ove sezone pokazao je da je ovo mogla biti sezona njegove eksplozije.

 

 

Mlado se Hajdukovo krilo oglasilo i na Instagramu. Brajković je na svojoj Instagram priči objavio vjerski citat s emotikonom rukama koje mole.

Hajdukov dragulj dočekao najgore moguće vijesti: Doživio je jako tešku ozljedu
Foto: Screenshot/Instagram/roko_brajkovic

Brajković je do sada za prvu momčad Hajduka odigrao 52 utakmice u svim natjecanjima. Zabio je šest golova i sedam puta asistirao. Hajdukovom desnom krilu je 21 godina, a Transfermarkt ga cijeni na milijun eura. Ugovor s Hajdukom vrijedi mu do ljeta 2029. godine. 

Na Cipru bi ga trebao zamijeniti Bamba, a piše se o mogućem dolasku Marina Šotičeka.

Roko BrajkovićHajdukKrižni LigamentiOzljeda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike