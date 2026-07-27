Hajdukov dragulj dočekao najgore moguće vijesti: Doživio je jako tešku ozljedu

Jako loše vijesti za Hajduk. Nakon što je došla vijest da se mladi Roko Brajković ozlijedio na treningu i da neće putovati na Cipar na utakmicu s Pafosom, magnetska rezonanca je pokazala najgore moguće vijesti.

Brajkoviću su potrgani prednji križni ligamenti i čeka ga dug oporavak od barem osam mjeseci što znači da Gonzalo Garcia na njega neće moći računati ove sezone. Velika je to šteta za Hajduk i za mladog Brajkovića kojemu je tek 21 godina, a prve tri utakmice ove sezone pokazao je da je ovo mogla biti sezona njegove eksplozije.

🚨| SLUŽBENO: Roko Brajković ozljedio se na treningu i biti će van terena najmanje 8 mjeseci.



➡️ Brajković je ozljedio križne ligamente koljena i ova sezona je za njega završena.



Brz oporavak, Roko! ❤️💙#Hajduk #HNL pic.twitter.com/DEEnb0rPKG — Bili kutak  (@bili_kutak) July 27, 2026

Mlado se Hajdukovo krilo oglasilo i na Instagramu. Brajković je na svojoj Instagram priči objavio vjerski citat s emotikonom rukama koje mole.

Foto: Screenshot/Instagram/roko_brajkovic

Brajković je do sada za prvu momčad Hajduka odigrao 52 utakmice u svim natjecanjima. Zabio je šest golova i sedam puta asistirao. Hajdukovom desnom krilu je 21 godina, a Transfermarkt ga cijeni na milijun eura. Ugovor s Hajdukom vrijedi mu do ljeta 2029. godine.

Na Cipru bi ga trebao zamijeniti Bamba, a piše se o mogućem dolasku Marina Šotičeka.