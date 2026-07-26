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Loše vijesti za Hajduk pred uzvrat s Pafosom: Ozlijedio se igrač u formi

Loše vijesti za Hajduk pred uzvrat s Pafosom: Ozlijedio se igrač u formi
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Za Hajduk je to ozbiljni hendikep

26.7.2026.
21:44
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hajduk je u nedjelju dobio lošu vijest samo nekoliko dana uoči putovanja na Cipar na uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa.

Na treningu se ozlijedio Roko Brajković koji neće konkurirati za utakmicu s Pafosom. Dalmatinski portal javlja da se Brajković ozlijedio, ali težina ozljede nije poznata kao niti koliko će izbivati s terena, ali je prilično izgledno da neće putovati na Cipar na uzvratnu utakmicu.

Za Hajduk je to ozbiljni hendikep jer je Brajković odličan na početku sezone. Protiv Žiline je odigrao jako dobru utakmicu i zabio sjajan gol te i asistirao i Hajduku donio pobjedu i na kraju i prolaz. I u prvoj utakmici protiv Pafosa je Brajković bio vrlo dobar u Hajdukovoj 2-0 pobjedi.

Brajković je do sada za prvu momčad Hajduka odigrao 52 utakmice u svim natjecanjima. Zabio je šest golova i sedam puta asistirao. Hajdukovom desnom krilu je 21 godina, a Transfermarkt ga cijeni na milijun eura. Ugovor s Hajdukom vrijedi mu do ljeta 2029. godine. Na Cipru bi ga trebao zamijeniti Bamba.

HajdukPafosEuropska LigaRoko Brajković
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